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OPINION

О "плагиате" Лисового. "Корочки" вообще становятся атавизмом

Виктор Шлинчак
22 мартa, 2023 среда
12:08
Мнение

Новый министр образования Оксен Лисовой готов отказаться от ученой степени, если будет доказан плагиат в его диссертации

Если честно, меня всегда удивляло желание эти ступени получать. Я еще понимаю, когда речь идет о точных науках или медицине. Где действительно есть пространство для движущих мир изобретений. Да и то, большинство людей, которые это делают, не заморачиваются "корочками". Вон, смотрите, Маск даже Стэнфорда не закончил, хотя и начал там учиться.

Мне кажется, что сейчас разные "корочки" вообще становятся атавизмом. И уже немногие ведутся на мотивацию, что тебе будут доплачивать копейки, если ты целый "кандидат наук" и пойдешь на госслужбу. Меня, например, до сих пор ни в одном месте работы даже диплом не требовали показать.

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Мне кажется, что сейчас разные "корочки" вообще становятся атавизмом. И уже немногие ведутся на мотивацию, что тебе будут доплачивать копейки, если ты целый "кандидат наук" и пойдешь на госслужбу. Меня, например, до сих пор ни в одном месте работы даже диплом не требовали показать

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Но была масса знакомых, кончавших аспирантуры. Правда, до диссертации руки не доходили. Ибо они теряли интерес еще на стадии "кандидатских" экзаменов. Да и написанное ими было такое же не прикладное, как и у тех "рецензентов", которые оценивали их работу.

Были и тупо покупавшие диссертацию (которые "штамповала" еще одна моя знакомая по студенческому общежитию). Она говорила: "Мне нужны деньги, а они должны оправдать свое трёх-, четырехлетнее безделье, поэтому пусть платят". Не удивлюсь, что она уверяла своих временных работодателей, что ни одной цитаты не было списано. И о существовании плагиата они уже с изумлением узнают сейчас, когда все стало легче проверить.

За мной тоже года три гонялся наш профессор по языкознанию, чтобы я поступал в аспирантуру. На очередной звонок я ему тогда честно сказал: "Виктор Васильевич, не тратьте времени, ученого с меня не будет, поэтому даже не начинайте". После 25 лет окончания универа (о боги, как пролетело время!) ни разу не пожалел об этом решении.

Источник

Об авторе. Виктор Шлинчак, председатель правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства "Главком"

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