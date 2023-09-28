О письме из Вашингтонского обкома и о хозяйственной политике

С начала года это была "стабильная" сумма в $1,25 млрд, которая гарантированно появлялась в бюджетной отчетности Минфина и отчетности о валютных резервах НБУ. В августе что-то произошло. Платеж был задержан без явных причин. Валютные резервы и бюджетные доходы сразу просели, а валютный рынок заметно качнулся.

Происходящее мы, простые смертные, узнали гораздо позже, когда появилась отчетность. Но по активностям вокруг Коломойского, Минобороны и поспешным принятием деклараций было понятно, что что-то происходит. Когда приехал дядя Блинкен (и к тому времени простые смертные уже узнали о "пропущенных" $1.25 млрд) – все стало на свои места. Много было догадок о чем он там говорил с нашим руководством, то ли о декларациях, то ли о Коломойском. Но последнее письмо из Вашингтонского обкома показало, что все гораздо серьезнее.

Для понимания требования МВФ по сравнению с тем, что изложили в том письме из Вашингтона – это просто детский сад, младшая группа. Главное, чем занимается МВФ это сведение балансов, чтобы расходы были по имеющимся ресурсам и чтобы притоки валюты хоть примерно совпадали с оттоками. Все остальные "требования МВФ" добавлялись в прицепе и, как правило, не были приоритетом. Проблемы с выполнением требований МВФ, как правило, были из-за того, что сведение балансов делает больно широким массам населения, потому что это только индексировать социалку легко, а обратно "провертывать фарш" очень тяжело.

Это письмо из Вашингтона очень четко делает акцент на институциях и государственном администрировании, что на этот раз будет критически больно именно для элит, а не для широких масс и это, не побоюсь этого слова, может быть game changer.

Это очень интересное развитие событий, потому что к августу наши западные партнеры все "нюансы" внутренней жизни условно откладывали в папочку "невремени" и это выглядело очень странно. Первые колокольчики об изменении ветров были видны уже в Лондоне на конференции. Но чтобы уже в августе дернуть за финансовую помощь и в сентябре публично (!) развесить на всех столбах такой чувствительный список требований – очень крутой поворот.

Картину дополняет то, что в сентябре в Киев прибыла новый посол ЕС Катарина Матернова, которая очень симпатизирует Украине, но и хорошо ориентируется, что к чему (так о ней отзываются). А 14 сентября Белый Дом назначил спецпредставителя по восстановлению Украины Пенни Прицкер . То есть уже есть конкретные люди, которые имеют полномочия погружаться в детали и имеют огромное влияние на половину доходов нашего бюджета, которую мы получаем в виде грантов и кредитов от США и ЕС.

Хозяйственная часть (пока это не касается экономики) начинает приобретать определенные очертания. Не могу сказать, что эта картинка в розовых тонах, потому что речь идет о надзоре и контроле над тем пирогом, который нам выделяют. Пока же ничего не известно о том, как мы будем растить наш собственный пирог национального богатства. Но хотя бы о подходах в организации хозяйственной части со стороны наших западных партнеров уже хоть что-то проясняется.

Из всего, что видно из общедоступных источников, похоже, что нас могут ожидать очень интенсивные изменения в части обустройства хозяйственной деятельности страны (извините, об экономике что-то сказать язык не возвращается, потому что вся тема вокруг распределения, а не создания). Надеюсь, скоро прибавится больше ясности именно в направлении экономики, потому что нам это критически нужно.

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Об авторе: Дмитрий Боярчук, глава аналитического центра CASE-Украина

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