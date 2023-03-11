Зрада! Ужас!

"Мавка. Лесная песня" предсказуемо собирает дофига денег и зрителей в прокате. Ввиду серьезных проблем нашего проката из-за войны, это очень крутые результаты — почти 25 миллионов гривен за первый уикенд. Это произошло, в частности, благодаря хорошему продвижению и трейлерам, которые обещали хорошее качество мультфильма.

Но. Несмотря на это, несется зрада. Общество выяснило страшное – мультик сделали не по оригинальному тексту! Матушки милые, это позор.

И это еще не все, потому что оказалось, что производители ранее выпускали мультфильм "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" за Пушкиным и продали его в Россию! Огоооо. Какая чертова неожиданность. Открою еще одну тайну — они многое делали и продавали туда и не скрывали этого.

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Каждый раз, когда слышу о таких открытиях и возмущениях, я офигиваю. Наши производители кино и сериалов частично отказались от сотрудничества с Россией после войны. Вы телек смотрели вообще на протяжении этих лет? Сколько можете назвать сериалов, где действие происходит в Украине и персонажи говорят на украинском? Ибо такое россиянам не продашь. А нашим ок.

Особенно замечательны люди, которые тщеславно называют зрителей, например, проектов "95 квартала" идиотами, малороссами и хватаются за голову от такого интеллектуального падения. Себя же считают высшими существами, потому что смотрят высокодуховные патриотфильмы. Но, к сожалению, не знают кой-что о членах съемочной группы, которые вместе с патриотфильмом делают и пропагандистские, милитарные фильмы для россиян

Особенно замечательные люди, которые тщеславно называют зрителей, например, проектов "95 квартала" идиотами, малороссами и хватаются за голову от такого интеллектуального падения. Себя же считают высшими существами, потому что смотрят высокодуховные патриотфильмы. Но, к сожалению, кое-что не знают о членах съемочной группы, которые вместе с патриотфильмом делают и пропагандистские, милитарные фильмы для россиян.

Смешнее всего, что все эти ленты у них выходят в примерно одинаковой стилистике. То есть, условно о Петлюре и Берии они рассказывают идентично.

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Производителей большого количества выходящих в прокат фильмов можно обвинить в сотрудничестве с россиянами после 2014 года. Это было норм. Это толеровалось как профессиональным сообществом, так и зрителями.

А после 24 февраля вдруг что-то произошло. Ей-бо. И здесь я бы хотела задать вопрос. Как мы будем реагировать на выход в прокат фильма "Я, Победа и Берлин" или "Королей рэпа"? Первый не видела, а второй очень хороший и я всячески буду его советовать посмотреть. Но производители обоих — зашкваренная компания Star Media, которую после вторжения пытаются как-то переименовать и откреститься от контента. Потому что это пропаганда уровня "Сталин — эффективный менеджер".

Продюсер обоих фильмов — Влад Ряшин, получивший награду за патриотическое воспитание русской молодежи, получал финансирование от Минкульта и делал сериалы по сценарию Мединского. А уже во время вторжения его фильм "Сердце Пармы" вышел в лидеры проката в России. "Я, Победу и Берлин" сняла его дочь

Продюсер обоих фильмов — Влад Ряшин, получивший награду за патриотическое воспитание русской молодежи, получал финансирование от Минкульта и делал сериалы по сценарию Мединского. А уже во время вторжения его фильм "Сердце Пармы" вышел в лидеры проката в России. "Я, Победу и Берлин" сняла его дочь.

И это только часть. Поэтому мой вам совет. Если осуждаете, то осуждайте всех – подробно изучайте фильмографию режиссера, актеров и продюсеров. Что-нибудь да и найдете. Или смиритесь с темным прошлым авторов, раз все годы войны оно таким темным не считалось.

Но спешу всех огорчить. Отнюдь не факт, что сотрудничество с российским рынком прекратилось.

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Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

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