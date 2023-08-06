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OPINION

О перспективах контрнаступления. Крайний срок – ноябрь

6 августа, 2023 воскресенье
08:03
Мнение

После ноября ни одной из сторон трудно будет надеяться на однозначную победу в войне

Мы контрнаступаем. Это уже успех, а о результатах наших наступлений судить еще рано. Впрочем, понятно, что к концу осени мы получим конкретные результаты.

Я остаюсь оптимистом по этому результату: мы прорвем российскую оборону. Но в любом случае, после этих наступлений мы не скоро сможем сформировать новый мощный потенциал, чтобы завершить войну идеальным сценарием полного разгрома РФ. Этот желанный сценарий имеет очень мало шансов в нашей войне.

В конце концов мы тоже истощаемся морально, физически, ресурсно. Да, мы готовы сражаться до конца, но сил от этого больше не становится. Плюс нужно понимать нашу тотальную зависимость от Запада, который, если скажет нам идти на переговоры, то выхода у нас не будет. Чтобы вы понимали, сколько стоит на кону: если мы не добьемся успеха в контрнаступлении — западная помощь начнет таять на глазах, и сведется исключительно к поддержке на уровне сдерживания орков. Переговоры будут вынужденными. В то время как успех наоборот стимулирует поддержку, и переговоры будут вопросом нашего выбора.

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Завершая: ноябрь — крайний срок, в который активные масштабные боевые действия имеют смысл для всех сторон, и переговоры получаются как логическое последствие. После ноября ни одной из сторон трудно надеяться на однозначную победу в войне. Я склонен считать, что тогда война войдет в обычную позиционную фазу. Из этой фазы ее смогут вывести либо смерть Путина, либо политическая дестабилизация в РФ, либо другие глобальные аномалии. А это значит, что говорить о сроках завершения войны после ноября не будет никакого смысла.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист

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