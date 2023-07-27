Сначала проговорим две вещи:

1. Итог войны решается на поле боя. Поэтому войну Украина может выиграть и выиграет благодаря воинам Сил обороны, оружия и помощи тыла.

2. Развал и коллапс российской армии и режима, превращение России в страну варлордов – это то, что может сделать нашу победу более быстрой. А может произойти уже после того, как Украина вернется на границы 1991 года.

А теперь о тенденциях и ожиданиях.

Бунт Пригожина показал вред отсутствия обратной связи. И одновременно с этим законсервировал это состояние: Путин и его окружение убедились, что надо опираться исключительно на 100% лояльных.

Дальнейшая история с отстранением генерала Попова, командовавшего 58 армией и критиковавшего Герасимова за халатность, доказала, что уровень фрустрации военного руководства РФ достиг такого уровня, что конфликты начали вытекать наружу. Нет причин считать, что у российских высших офицеров есть какие-то выразительные антивоенные настроения или значительная их часть сочувствует Украине, но их недовольство действиями высшего военного и политического руководства растет.

Читайте также: Роспропаганда искусственно вяжет подрыв Керченского моста и "удары мести" по Одессе

Путин, Шойгу и Герасимов будут этому жестко противодействовать. Ибо боятся размывания власти и контроля. Это, конечно, будет иметь обратный эффект, формируя все большее недовольство.

Пока недовольных возглавляют "радикалы", требующие вести войну в условиях "тотальной мобилизации ресурсов страны" в стиле СССР. Вот почему риторика Пригожина находила такую поддержку. Но если еще больше "закрутить гайки" – эффект будет обратным. Потому никакого "сталинизма" Путин не инициирует.

Последние два месяца также выявили пассивность двух ключевых спецслужб РФ – ФСО и ФСБ. Во время истории Пригожина в Ростовской области ФСБ просто закрылись в своих офисах-крепостях и не проявляли активности, пока бунт не был урегулирован. Так же себя вел и КГБ в 1991 году. Пассивность демонстрирует и безразличие, и растерянность.

А вот жизнь "своих" россиян не смущают. Так, армия РФ подавляет инициативу и ориентирована на исполнение любых приказов, даже безумных, это накладывается на традиции дедовщины и насилия в армии. Что и формирует пренебрежение к жизни солдат. Это делает армию РФ менее профессиональной и пассивной, чем ВСУ, но увеличивает толерантность к потерям. Такой стиль ведет к постепенной демотивации солдат из-за банального желания выжить. Но вряд ли будет поводом для чего-то большего, чем локальные бунты или протесты.

Читайте также: Что будет с Россией, когда она решится ударить по Европе

Российское общество тоже безразлично к потерям, потому что крайне деполитизировано. Им говорит Путин "война нужна" - "ок". Скажет "надо мир и отдать Крым" – "ок". Вместо Путина будет другой – "Ок". Над этим Путин и Ко долго трудились. Ибо фрагментированное, пассивное общество, погрузившееся в эскапизм, — это идеал для диктатуры.

Да, в России есть идейные сторонники (много) и противники (мало) войны. Но они все вместе – в меньшинстве. Большинству вообще плевать, сколько людей погибнет с обеих сторон. Потому что они делегировали политику вверх. (Да, история с утонувшим пилотом — очень показательна).

В общем.

Армия РФ, режим и элиты существуют в состоянии эмоциональных качелей от "позорное поражение" до "ну, может, как-то пропетляем", но до гниения и распада чуть-чуть не хватает.

Ожидать, что генералы ВС РФ или ФСБ составят какой-нибудь действенный мятеж — преждевременно. У них нет опыта создания горизонтальных альянсов, потому что это противоречит самой природе подобных диктатур. Но когда появится новый мятежник, многие люди ситуативно вполне могут поддержать его движение. Ну, или инициируют свой собственный.

Читайте также: Путин на растяжке

Дожатыми факторами могут быть результаты на поле боя. Именно из понимания этого, я думаю, и выходит попытка перевести войну в позиционную. Они боятся, что несколько значительных поражений выведут систему из равновесия и ждут "чудо" снаружи.

Поражения ускорят и масштабируют конфликты в армии, в элитах и в ядре режима. При пассивности общества. Процесс уже идет. И появление нового "черного лебедя" – это вопрос времени. Чтобы он скорее прилетел к россиянам — нам нужно больше оружия и не делать глупостей.

Источник

Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.