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OPINION

О Папе Франциске, Ярославе Галане и нашей Победе

29 августа, 2023 вторник
07:25
Мнение Николай Княжицкий

Украинцы раздражены ответом Папы Франциска на вопрос россиянина, в котором он одобрительно отозвался о Петре Первом, Екатерине Второй и российском империализме. Я тоже раздражен

Однако врагом украинцев считаю деятельность Российской церкви в Украине, а не недопустимые ошибки главы Католической церкви.

Наконец Папу выбирают епископы, а не вся церковь. И они тоже могут ошибаться. Как и избранный Папа. Большинство католиков мира поддерживают украинцев. Польский католик Дуда и американский католик Байден – наши самые большие поклонники среди мировых политиков. Литовцы тоже католики. Именно Литва поддерживает Украину искренне и преданно.

Украинские католики от Митрополита Андрея Шептицкого и до Блаженнейшего Любомира Гузара были настоящими строителями нашей государственности. Верные и священники УГКЦ и сегодня – защищают Украину.

После Второй мировой войны тысячи епископов, священников и верующих УГКЦ были высланы в Сибирь и уничтожены за сохранение веры и любви к Украине. Среди них и мои родственники, как и родственники многих галичан.

Отождествлять церковь и ее руководителя можно только в харизматических сектах и контролируемых властями организациях. Кирилл Гундяев является ставленником ФСБ в тоталитарном государстве, которое с нами воюет, а его епископы в Украине повторяют его бред, способствуют его деятельности и утверждают, что украинцев не существует.

Католические епископы наоборот едут на фронт как Владыка Степан Сус и организуют наибольшую поддержку для Украины в США, как Владыка Борис Гудзяк. Блаженнейший Святослав откровенно осуждает в заявлении высказывания Папы Франциска. Он в частности сказал:

"Как Церковь, мы хотим заявить, что в контексте агрессии России против Украины подобные высказывания вдохновляют неоколониальные амбиции страны-агрессора, хотя должны категорически осуждать такой способ "быть русскими". Во избежание любых манипуляций относительно намерений, контекста и высказываний, присвоенных Святейшему Отцу, мы ожидаем от Святого Престола объяснения этой ситуации. Украинская Греко-Католическая Церковь вместе со всеми гражданами нашего государства осуждает идеологию "русского мира" и весь криминальный способ "быть русскими". Надеемся, Святейший Отец услышит наш голос."

"Я теперь никогда не буду католиком" – пишет известный и уважаемый журналист. Но это заблуждение. Это все равно, что написать: я теперь не хочу быть украинцем, потому что мне не нравится Зеленский (или Порошенко при былой власти), или все американцы негодяи, потому что негодяй Трамп. Большинство украинцев защищают свое государство, большинство католиков мира поддерживают Украину. А вот большинство россиян, наоборот, хотят Украину уничтожить и пытаются это сделать.

Папа Иван Павел второй своими усилиями приложился к демократическим переменам в Польше, а впоследствии и к падению Берлинской стены и СССР. А Папа Франциск восхваляет русскую империю. Папа Пий Одиннадцатый был величайшим врагом Гитлера, а Папа Пий Двенадцатый подписывал с ним соглашения и закрывал глаза на его преступления. Хотя в то же время церковь спасала евреев и осуждала коммунизм.

Поэтому отождествлять спонтанное недопустимое выражение Папы Франциска с позицией католической церкви означает одно – полностью подыгрывать политике Путина. Так делал когда-то галицкий коммунистический публицист Ярослав Галан, который по заказу сталинской власти писал антицерковные статьи, самая известная из которых называлась "Плюю на папу". Галан имел право осуждать Папу, но настоящая его цель заключалась в содействии уничтожения церкви, защищавшей мечты украинцев о своем государстве. ПЦУ и УГКЦ – украинские церкви Киевского крещения и задачи государства с целью защиты национальной безопасности все делать для их развития, сотрудничества и общего будущего после нашей Победы.

Общество
Мир
Россия
Николай Княжицкий
Папа Римський Франциск
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