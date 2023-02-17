О необходимости учитывать опыт других
О чем нельзя говорить - о том следует молчать, говорил Людвиг Витгенштайн
Сейчас очень актуальный момент для осознания этого тезиса.
Украинское общество находится в глубокой травме и кризисе, поддельное совершенно разными опытами. Поэтому каждое общение и свою аргументацию ведет относительно перебытого и пережитого. Помните об этом, прежде чем что-либо писать, оппонировать чьим-то постам или вступать с кем-либо в споры в комментариях.
Дайте людям простор и возможность проговаривать свои боли и горечь даже из-за логических недостатков и нестройной риторики, не наталкиваясь на сопротивление контраргументов
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Даже если вам выглядит так, что вы правы, а он или она в своем горе и травме очевидно ошибаются. Но у него есть горе и травма и они, вполне возможно, больше ваших, и таким образом уравновешивают и дополняют его логическую неправоту. Делают их оправданными.
Дайте людям простор и возможность проговаривать свои боли и горечь даже из-за логических недостатков и нестройной риторики, не наталкиваясь на сопротивление контраргументов, которые они могут воспринимать лишь как отрицание их боли.
Может, им это нужнее, чем вам.
Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер
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