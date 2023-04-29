Очень странно, что западные постмодернисты, умея применить свои критические инструменты ко всему миру, категорически не умеют их применить к чему-либо, что касается России.

Такое слепое пятно характерно для западных культурных студий, постколониальных студий, феминизма, защиты прав человека в целом и прав меньшинств в отдельности, список можно продолжить. Во всех этих разных направлениях исследований и активизма есть общее слепое пятно. Они бессильны что-то рассмотреть на территории РФ.

Вся русская культура - одна большая потемкинская деревня, блестящий европейский фасад, за которым вековая опричнина

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Вот почему нужна "деколонизация" западного мышления от русского имперского влияния, сформированного тонкой прослойкой Пушкина, Толстоевского и Большого Театра, под которым черный океан архаического варварства. Вся русская культура – одна большая потемкинская деревня, блестящий европейский фасад, за которым вековая опричнина.

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Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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