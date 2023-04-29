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OPINION

О необходимости деколонизации западного мышления от российского влияния

Валерий Пекар
29 апреля, 2023 суббота
10:00
Мнение

Для западных культурных студий, постколониальных студий, феминизма, защиты прав человека Россия на самом деле является слепым пятном

Очень странно, что западные постмодернисты, умея применить свои критические инструменты ко всему миру, категорически не умеют их применить к чему-либо, что касается России.

Такое слепое пятно характерно для западных культурных студий, постколониальных студий, феминизма, защиты прав человека в целом и прав меньшинств в отдельности, список можно продолжить. Во всех этих разных направлениях исследований и активизма есть общее слепое пятно. Они бессильны что-то рассмотреть на территории РФ.

Вся русская культура - одна большая потемкинская деревня, блестящий европейский фасад, за которым вековая опричнина

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Вот почему нужна "деколонизация" западного мышления от русского имперского влияния, сформированного тонкой прослойкой Пушкина, Толстоевского и Большого Театра, под которым черный океан архаического варварства. Вся русская культура – одна большая потемкинская деревня, блестящий европейский фасад, за которым вековая опричнина.

Источник

Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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