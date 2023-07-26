О ненаказанной государственной измене
Экспредседатель СБУ лейтенант Иван Баканов живет вдали от войны, получил статус адвоката
Он даже дал интервью, где рассказал, как эффективно он защищал государство. И морские дроны, которыми СБУ и ВМС совместно взорвали Крымский мост в июле 2023 года, по мнению Баканова, разработали именно благодаря его замыслу.
Как такое вообще возможно? Баканов назначил на высокие должности в СБУ разоблаченных агентов ФСБ. Тот же Олег Кулинич сидел у него в рабочем кабинете постоянно, особенно после начала войны. Бросил свою должность — начальника ГУ СБУ по Крыму в Херсоне, сдал всех наших людей в Крыму, сдал все наши тайны. Баканов не только продвигал российскую дезинформацию перед вторжением, в первые дни прятался и не принимал вообще никаких решений. Ни к каким атакам дронов Баканов, конечно, никакого отношения не имеет.
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Как же вы там расследуете дело о сдаче юга Украины, и допрашиваете военных, когда вы запретили следователям допрашивать экс-председателя СБУ, назначившего группу агентов ФСБ на руководящие должности именно на это направление?
До сих пор Баканов не является фигурантом уголовных дел, он живет мирной жизнью, а десятки тысяч погибли из-за этой измены, из-за этих преступных действий и бездействия.
Нагло гуляющий на свободе Баканов, а не под следствием и не сидящий в камере — это демонстрация, что даже государственная безопасность, закон и справедливость в Украине ничего не стоят, если ты директор "Квартала 95".
Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.
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