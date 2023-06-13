Комиссия и раньше отличалась не очень адекватными выводами на законы разных государств, касающиеся языка или национальных меньшинств, но теперь превзошла сама себя. И очень жаль, что украинским властям не удалось убедить комиссию отказаться от хотя бы наиболее абсурдных выводов и советов.

Очень жаль, что украинским властям не удалось убедить комиссию отказаться от хотя бы наиболее абсурдных выводов и советов

Чтобы придраться к закону о национальных меньшинствах, который Украина приняла в декабре 2022 года после консультации с институтами Совета Европы, ОБСЕ и учета рекомендаций Еврокомиссии, экспертам комиссии, которые готовили заключение (представителям Чехии, Бельгии, Швейцарии и Мексики), пришлось выявить необыкновенную изобретательность.

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Например, Венецианская комиссия считает, что права дублировать вывески на языках национальных меньшинств – недостаточно. Потому что, мол, дорого делать по несколько вывесок, так что может стоит сэкономить на вывесках на украинском. Для любого (кроме членов Венецианской комиссии) очевидно, что если рядом висят, например, вывески на венгерском и украинском языках, то вывеска на украинском никак не нарушает права венгерского меньшинства. А советы разрешить вывески без украиноязычного варианта вообще никакого отношения к защите меньшинств не имеют и призыв к дискриминации украинцев в собственном государстве.

Или же, если культурно-художественное мероприятие проводится на языке меньшинства, зрители имеют право заранее (за 48 часов) требовать, чтобы слова конферансье (даже не все мероприятие!) переводились на украинский. Где здесь нарушение прав меньшинств? Но, по мнению комиссии, конферансье будет очень трудно повторять свои объявления на украинском.

Самое возмутительное, что комиссия, очевидно, не найдя серьезных зацепок в законе о меньшинствах, решила заодно раздавать рекомендации на тему законов о государственном языке, об образовании и о медиа, о чем ее вообще никто не просил

Но самое возмутительное, что комиссия, очевидно, не найдя серьезных зацепок в законе о меньшинствах, решила заодно раздавать рекомендации на тему законов о государственном языке, об образовании и о медиа, о чем ее вообще никто не просил. Искусственно противопоставляя защиту государственного языка правам меньшинств, Венецианская комиссия рекомендует отменить важные нормы, защищающие украинский язык.

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К примеру, требования закона о медиа, что на украинском языке должно быть 90% программ на общеукраинских и 80% на региональных каналах. Или требование закона о языке, что 50% ассортимента книг в книжных магазинах должно быть украинским.

Нормы о содействии развитию и использованию языков ЕС в Украине комиссия (уже не в первый раз) переворачивает с ног на голову и трактует как притеснения других языков

Нормы о содействии развитию и использованию языков ЕС в Украине комиссия (уже не в первый раз) переворачивает с ног на голову и трактует как притеснения других языков. На замечание украинской стороны, что в аналогичной ситуации большее содействие языкам ЕС в законодательстве Латвии Венецианская комиссия признала правомерным, в заключении содержится феноменальный ответ: мол, Латвия член ЕС, а Украина только кандидат. Потому им можно, а вам нет.

Таких шедевров в заключении полно. И очевидно, что ни одна украинская власть просто не имеет права выполнять значительную часть рекомендаций, поскольку это означало бы возвращение к откровенно антиукраинской политике времен Януковича с Табачником и Кивалова с Колесниченко. Между прочим, эти российские приспешники свои антиукраинские действия объясняли именно "защитой национальных меньшинств" и потребностями европейской интеграции.

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Те рекомендации, которые сознательны и не угрожают национальной безопасности, конечно, можно выполнить. Но уничтожать законодательные гарантии развития и защиты украинского языка даже под предлогом переговоров с ЕС украинский народ просто не позволит.

И задача украинской власти убедить наших партнеров из ЕС, что возрождение и защита украинского языка – это не нарушение прав меньшинств, а неотделимая часть нашего европейского выбора. Без которой Украина так и оставалась бы бесправной колонией Москвы.

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Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

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