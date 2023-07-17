Последние 15 лет спорим и обсуждаем с друзьями, а оно все время лежит на поверхности.

Национальная идея это то, что:

мотивирует и вдохновляет нас;

является частью нашего архетипа и истории;

является нашим конкурентным преимуществом и "фишкой".

И эта идея состоит в одном слове (но с каким смыслом) – это" свобода" - наша общая ценность!

В то время как весь мир ограничивает:

права;

перемещение;

финансовые операции;

поднимает налоги,

Украина имеет шанс стать после войны – единственным островом Свободы!

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Мы 100% получим ослабление для восстановления экономики, и они могут стать магнитом для всего креативного мира.

Итак, национальная идея Украины и всех украинцев — это "Свобода":

свобода воли;

свобода слова;

свобода творчества;

свобода передвижения;

свобода вероисповедания;

свобода владения оружием;

свобода предпринимательства;

свободная экономика (с комфортной для бизнеса налоговой системой);

свобода без валютных ограничений;

свобода пользования криптовалютами в привычной жизни

и другие свободы.

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Украина — это новый остров Свободы в старом капиталистическом мире, терпящий крах!

В общем, не буду вас агитировать, но мне кажется, именно через Свободу должна быть прошита новая амбициозная стратегия трансформации Украины в европейского лидера (экономического, политического и, конечно, военного).

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Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

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