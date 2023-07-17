О национальной идее украинцев
Украинцы таки имеют давнюю прорывную национальную идею!
Последние 15 лет спорим и обсуждаем с друзьями, а оно все время лежит на поверхности.
Национальная идея это то, что:
- мотивирует и вдохновляет нас;
- является частью нашего архетипа и истории;
- является нашим конкурентным преимуществом и "фишкой".
И эта идея состоит в одном слове (но с каким смыслом) – это" свобода" - наша общая ценность!
В то время как весь мир ограничивает:
- права;
- перемещение;
- финансовые операции;
- поднимает налоги,
Украина имеет шанс стать после войны – единственным островом Свободы!
Читайте также: О какой Украине я мечтаю
Мы 100% получим ослабление для восстановления экономики, и они могут стать магнитом для всего креативного мира.
Итак, национальная идея Украины и всех украинцев — это "Свобода":
- свобода воли;
- свобода слова;
- свобода творчества;
- свобода передвижения;
- свобода вероисповедания;
- свобода владения оружием;
- свобода предпринимательства;
- свободная экономика (с комфортной для бизнеса налоговой системой);
- свобода без валютных ограничений;
- свобода пользования криптовалютами в привычной жизни
- и другие свободы.
Читайте также: Игрок или Медоед. Сценарии для Украины
Украина — это новый остров Свободы в старом капиталистическом мире, терпящий крах!
В общем, не буду вас агитировать, но мне кажется, именно через Свободу должна быть прошита новая амбициозная стратегия трансформации Украины в европейского лидера (экономического, политического и, конечно, военного).
Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.66
Покупка 36.66Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.85
- Актуальное
- Важное