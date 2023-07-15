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OPINION

О нациогенезе и строительстве государства

Владимир Вятрович
15 июля, 2023 суббота
18:05
Мнение

Прочитал много текстов о "формировании современной украинской нации" на рубеже ХІХ-XX. Но до сих пор нет ответов на важные вопросы

Почему жители Галичины и Надднепрянщины, или – особенно – Закарпатья, которые веками жили в разных государствах, стали считать себя украинцами?

Убедили местные активисты, писатели и поэты? Но вряд ли у них были для этого лучшие возможности, чем у государств, которые здесь господствовали (Российской или Австро-Венгерской империй) и располагали инструментами образования, пропаганды, наконец репрессий.

Распространилась грамотность, и они начали читать? Но получить в руки текст на украинском языке тогда еще было нелегко, учитывая ограничения, а то и полный запрет властью печатного украинского слова.

Почему они вообразили себя именно украинцами?

Человеку свойственно выбирать для воображения что-то лучшее. Порой именно воображение лучшего мобилизует к воплощению его в жизнь. Что такого привлекательного для жителей этих краев было в воображении себя украинцами?

Ничего. От этого конкретный человек не получал выгод в жизни, напротив, подвергалось возможным неприятностям: наказания или, как минимум, ограничениям в самореализации.

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Мне кажется, что в тезисе о нациях как "воображенных сообществах" чувствуется чрезмерная спесь человека современности, уверенного, что может творить все. "Бог умер" - место создателя стало вакантным, поэтому к работе: "Да будет нация!".

Но нации не изобретаются, а находятся. Их невозможно придумать, вообразить и искусственно сконструировать. Хотя можно уничтожить целенаправленными усилиями. Представление о себе как части более широкого сообщества важно для формирования нации. Но это не фундамент для этого процесса, а лишь один из его инструментов.

Нация — это скорее растение, которое прорастает из зерна, нежели строящееся по архитектурному плану здание. Зерно уже имеет заложенную в себе на уровне ДНК программу, изменить которую сложно, а то и невозможно, а главное — вряд ли стоит это делать, потому что можно навредить. Особенности же будущего здания ограничиваются лишь фантазией архитектора и умением строителей.

Поэтому нации не строят, а выращивают. Строят государства для выращивания наций.

Лучшее, что может сделать садовник, — изменить условия на более благоприятные. Таким образом, процесс можно несколько ускорить и обеспечить лучший его результат.

Процесс созревания нации как сообщества долог и не всегда завершается успешно. Он может прерваться по внешним (уничтожение другим сообществом) или внутренним (исчерпание потенциала роста самого сообщества) причинам.

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Это выглядит примерно так: определенная группа людей является носителем особых признаков, отличающих ее от других групп. Эти особенности формировались исторически, сначала обусловлены природными факторами (такими, в частности, как климат, рельеф, наличие или отсутствие определенных ресурсов). Впоследствии более важную роль начинают играть политические факторы (система организации власти, своя она или чужая) и экономические (способы использования, накопления и обмена ресурсами).

Группа сначала не осознает свойственных только ей особенностей, пока не столкнется с другой, наделенной другими особенностями. Результатом столкновения является выявление чужого, другого, не своего.

Только впоследствии некоторые пытаются понять, чем именно его группа отличается от других. Они начинают описывать отличия, анализировать, а затем и пропагандировать как что-то лучшее. Это, конечно, узнается, воспринимается в группе, потому что интуитивно свое всегда считается лучше. Это то, с чем ты рос, знакомое с детства, удобное, помогает ориентироваться в окружающем мире, не требует меняться, а лишь побуждает сохранять имеющееся.

Так группу консолидирует уже не только понимание того, чем она не является, но и осознание, чем она является, какими особенностями наделена.

Впоследствии эти особенности (язык, традиции, культура, способ сосуществования с природой и другими группами, взгляды на прошлое, вера в будущее) становятся предметом гордости. Их фиксируют, хранят и передают потомкам в артикулированном виде — литературы, песен, исторических преданий, молитв, катехизмов или просто советов по ведению хозяйства. Иногда пытаются навязать их другим группам, чтобы расширить и усилить собственную и таким образом обезопасить от  угрозы исчезновения. В конце концов, для сохранения национальных особенностей группы, являющейся их носителями (нации), выстраивают государство.

Понимание потребности создавать и развивать государство – признак зрелости нации. И даже если истории ее создания не были успешными, государство прекращало существование (как это было у украинцев), память о нем становится важным элементом национального сознания, толкающего к повторению попыток. И так продолжается либо до момента их успешной реализации, либо до полного краха и исчезновения нации как отдельного сообщества.

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Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

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