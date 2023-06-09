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OPINION

О НАТОвском сапоге в Украине

Владимир Горбач
9 июня, 2023 пятница
08:01
Мнение

Западные силы на украинской территории были бы способом сдерживания тех обстрелов, из-за которых страдают наши города и села, разрушается гражданская инфраструктура и наносится экологический вред

Наконец, это кто-то сказал публично!

Группа стран НАТО может захотеть разместить войска в Украине, если страны-члены, включая США, не предоставят ощутимые гарантии безопасности Киеву на саммите альянса в Вильнюсе, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен.

И еще цитата:

"Я думаю, что поляки серьезно подумают о том, чтобы пойти и создать коалицию желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе. Мы не должны недооценивать польские чувства, поляки чувствуют, что Западная Европа слишком долго не прислушивалась к их оговоркам по настоящей российской ментальности ".

По его словам, для Украины было бы вполне законно обратиться за такой военной помощью.

Итак, окна Овертона открываются. Теперь об этом можно говорить как о возможной опции.

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Лично для меня вариант проведения силами государств НАТО хотя бы гуманитарной операции на неоккупированной части Украины напрашивался еще в самом начале широкомасштабного вторжения (март 2022 г.), когда мы просили "закрыть" над нами небо

Честно говоря, лично для меня вариант проведения силами государств НАТО хотя бы гуманитарной операции на неоккупированной части Украины напрашивался еще в самом начале широкомасштабного вторжения (март 2022 г.), когда мы просили "закрыть" над нами небо.

Но нет, тогда в альянсе это расценили как невозможное. Чтобы избежать прямого столкновения...

С тех пор русские агрессоры значительно просели в своих возможностях, понесли значительные потери и стали в позиционную оборону. Прямое столкновение с бойцами НАТО стало маловероятным. Да и косвенное, из-за воздушных обстрелов, благодаря практике применения западных средств ПРО&ПВО — тоже.

Напротив, западные силы на украинской территории были бы способом сдерживания тех обстрелов, из-за которых страдают наши города и села, разрушается гражданская инфраструктура и наносится экологический вред.

Именно факт присутствия немногочисленных иностранных подразделений НАТО в странах Балтии уже десяток лет сдерживает РФ от попыток восстановить империю на этом направлении.

Для того чтобы успешно выполнять свою миссию альянса, нужно не говорить о желании избежать "прямого столкновения", "эскалации" и т.п., показывая свой страх перед РФ, а наоборот, делать так, чтобы в Кремле боялись НАТО. Не притворно, по-пропагандистски, а действительно боялись

Для того чтобы успешно выполнять свою миссию альянса, нужно не говорить о желании избежать "прямого столкновения", "эскалации" и т.п., показывая свой страх перед РФ, а наоборот, делать так, чтобы в Кремле боялись НАТО. Не притворно, по-пропагандистски, а действительно боялись.

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Так что резюме. Одним из вероятных способов завершения войны и установления справедливого и устойчивого мира может быть решение альянса или отдельных государств-членов разместить свои военные контингенты, а в перспективе, возможно, военные базы на территории Украины.

Не для ведения войны, а для фиксации нового баланса сил в регионе.

И это не способ "заморозки конфликта"! Это была бы военно-политическая помощь в вытеснении русских агрессоров с нашей территории. Как вариант эти военные контингенты можно было бы разместить на границах с Беларусью, Молдовой (вдоль Приднестровья), в аэропортах Западной Украины, а силы флота — в Одессе. Для сопровождения гражданского воздухоплавания и судоходства.

Так поступили бы смелые и ответственные союзники.

Источник

Об авторе. Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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