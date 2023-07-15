Томос, кстати, тоже давался нам непросто. В чем-то даже сложнее, потому что в православном мире не было единодушия относительно Украины. Даже такой, как среди стран НАТО (у Вселенского Патриарха не было письменной поддержки 2/3 православного мира).

Но именно Томос стал примером нестандартности (нелинейности) мышления и изрядной смелости отдельных людей.

Сколько раз Патриарх Варфоломей слышал фразу "Украина не готова"? Уверяю: сотни, а может и тысячи. Не украинская церковь не готова, а именно Украина, на территории которой до сих пор (sic!) чужая церковь не просто процветает, но не испытала никаких значительных потрясений во время войны. Украина также не готова к НАТО, как была не готова к Томосу, потому что часть ее территории оккупирована российской армией.

Российская церковь существует и процветает в той самой Украине, которая институционально претендует на вхождение в западный мир. Это безобразие, потому что в Украине не может быть никаких институций российского мира. Как и написано в Томосе. Только о церкви. В Украине не может быть русской церкви, потому что здесь ее никогда не было и не будет. А то, что она здесь была – это причуда истории, всего несколько столетий на фоне долгих веков до, условно говоря, 1685 года, и после 2016 года.

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Ведь общность между Томосом и НАТО в том, что они даются не церкви или армии, а именно государству – верховному институту, интегрирующему в себе все начала – духовно-культурные, политические, военные, экономические, социальные и т.д.

А еще общность в том, что, как и в случае с Томосом, для Украины в НАТО значительный вклад вносил и продолжает вносить (со многими сугубо византийскими политическими особенностями) еще один гражданин Турции – Эрдоган.

Поэтому, как показывает история, наш путь на Запад пролегает также через Стамбул – структурный элемент западного мира, который одновременно является мостом между демократическим и авторитарным мирами и – шире – между Западом и Востоком. Между миром наших духовно-культурных устоев и миром наших современных устремлений. Между миром традиции и миром современности.

Поэтому членство Украины в НАТО во время войны – это собственно та модель, которую и предложил Патриарх Варфоломей Томосом о поместной церкви Украины. Это необычный шаг.

Возможно, это удается в церковных делах и не удается так же легко в политических делах потому, что Патриарх, кроме воли и понимания, способен отмотать на несколько веков и показать документ, который в его институте не устаревает со временем. Он может воспользоваться каноничным правом, разработанным много веков назад.

А вот Столтенберг не может отмотать до второй половины XVII века и сказать русским, что их в Киеве тогда не было и вся российская история – это, прежде всего, история политического и культурно-исторического рейдерства. Так же Столтенберг не может отмотать до IX века и вспомнить, что он – потомок викингов и по сути сотворец Украины-Руси. Ибо тогда он ничем не отличался бы от Путина с его историософскими поисками в глубинах древности.

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От древних людей у Столтенберга и Ко остался, на самом деле, только страх смерти. Все остальное – прагматичность и рациональность. Но именно он, страх смерти – главная причина этого паралича и нехватки исторического мышления, подлинной политической дерзости и коварства, на которые, кажется, в западном мире сегодня способен только один Эрдоган. Вернее так: страх смерти у них надежно защищен прагматичностью и рациональностью. Как хорошо, что у нас никто смерти не боится.

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Об авторе. Андрей Бондар, писатель.

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