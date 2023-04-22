В материале есть ряд неточностей, которые из уважения к усопшему следует исправить. Среди тех, кому завещал средства господин Степанец, были генерал Залужный (он достойно перевел всю сумму на нужды ВСУ), Киево-Могилянская Академия и Украинский Католический Университет.

В материале УП было упомянуто также пожертвование наследия для "Хореи Казацкой".

Издание не отметило Виталия Портникова, которого господин Степанец тоже поддержал.

И если Залужный, Портников и "Хорея Казацкая" были выбором Степанца, то университеты попали в завещание по другой причине. Степанец хотел поддержать развитие украинского языка и искал авторитетный фонд развития языка. Именно с таким вопросом доверенное лицо и адвокаты Степанца обратились к Виталию Портникову. Знаю об этом, потому что мы с Виталием думали, какой же фонд посоветовать господину Григорию. Результатом стала рекомендация Виталия перевести средства двум университетам – НУКМА и УКУ на программы, связанные с развитием украинского языка. С удивлением увидел в материале, что университеты планируют потратить средства на необходимые, но другие цели. Возможно, в статье просто не раскрыты все планы ВУЗов. Верю, что воля покойного будет исполнена наиболее ценностными университетами Украины. Вся переписка об этом есть у Виталия.

В целом хочу поблагодарить УП за чрезвычайно интересный рассказ о незаурядной персоне ответственного и честного украинца Григория Степанца.