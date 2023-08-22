Никакая. Ни "Запад всегда хотел уничтожить Россию, и это плохо", ни "Запад хочет уничтожить Россию, и это плохо", ни "Запад помогает так медленно, потому что на самом деле боится/хочет торговать с РФ/ хочет сделать войну вечной, и потому предал нас".

Хочу немного расширить эту историю. И поговорить о мотивах западных политических элит в комплексе. Итак. Что определяет их систему мотивации?

1. Успех на следующих выборах. Это, собственно, главная задача любого политика или партии. Иначе его существование в профессии лишено смысла. У власти — остаться властью. У оппозиции — стать властью или усилить влияние.

И потому внутренняя политика будет определять повестку дня, а война где-то далеко. Поэтому прямое участие в войне резко противоречит этому базовому интересу. А вот помощь Украине часто отвечает. Но так, чтобы не очутиться в войне.

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2. Защита интересов спонсоров и избирателей, являющихся стейкхолдерами существования партии или человека в актуальной политике. В межвыборный период или долгосрочно. Здесь может быть разный уровень планирования — год, 5, 10, да хоть 20. Поэтому страны, близкие к России, более решительны, потому что знают, что если кто-то однажды нарушил все нормы международной нормальности, то и второй раз сможет.

3. Защита долгосрочной стабильности и предсказуемости мира. Потому что хаос и войны мешают торговать (современный мир держится на глобальном движении товаров, услуг, капиталов и людей) и обеспечивать социально-политическую стабильность.

В принципе почти любая страна готова иметь дело с любым людоедом (в пределах репутационной целесообразности), если он в целом не мешает сохранению общей стабильности. Путин эту историю нарушил.

4. Сохранение репутации (своей или страны). Пока Путин не начал континентальную войну, санкции против его режима были чисто номинальными. А вот после открытого нападения на Украину он стал чертовски токсичным. Для всех, кроме экстремистов. И желание отмежеваться толкает к помощи нам.

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5. Где-то в конце этого списка по распространенности следуют:

• желание остаться в истории;

• желание остаться в мире со своей совестью;

• банально заработать деньги.

Все эти мотивы смешаны в очень сложном и многослойном коктейле.

"Заслуга" Путина в том, что он реально сумел сделать свой проигрыш общим интересом почти всех респектабельных политиков в демократиях. Потому что его поражение выгодно по всем пунктам.

Главный мотив, толкающий элиты многих стран бить Путина лопатой, но осторожно — он пытается капитализировать хаос, с ним ни о чем невозможно договориться и его режим будет делать все, чтобы подорвать глобальную стабильность и постоянство внутри западных обществ. Чтобы всем было "не до него".

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Но проигрыш Путина не равен коллапсу России в головах многих на Западе, потому что не очень понятно что делать, если Китай оккупирует Сибирь или появится еще 5 ядерных государств сомнительного стабильности. Это нарушает мотивацию на многих уровнях.

Кроме того, сложная мотивация рождает сложный механизм принятия политических решений. Решения не принимаются единолично, предполагают анализ разных сценариев, консультации со стейкхолдерами. При введении санкций — с бизнесом, который понесет убытки, при поставке вооружений — с производителями, которые должны получить гарантии долгосрочных контрактов с военными и политиками, оценивающими соответствующие риски.

Любая сложная система предполагает механизмы, страхующие от идиотских решений и позволяющие услышать большинство стейкхолдеров. Хотя нас это все может немного раздражать, но мы движемся к тому же. Потому что в противном случае демократия и институты не работали бы.

И поэтому я убежден, что большинство решений западных политиков по Украине происходит гораздо быстрее, чем можно было ожидать. Хотя нам всегда будет мало и медленно. Вплоть до самой победы. Но понимание нужно. И холодную голову нужно хранить.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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