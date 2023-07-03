Если на одном большом листе нарисовать все аспекты нынешней войны и международных отношений, а затем искать самое узкое место, от которого все зависит ("горлышко от бутылки", ключевое ограничение системы по теории Голдратта), то мы его наконец найдем.

Это будет москвоцентризм американского истеблишмента.

В силу ряда причин американцы ищут ключи к пониманию прошлого, настоящего и будущего СССР и РФ исключительно в Москве. Рассматривая одномерную модель "власть в Москве консолидируется - власть в Москве рассыпается", они не видят других сценариев, а только эти два. Коллапс пугает больше, чем сталинизация и продолжение войны. А это значит, что в условиях угрозы коллапса РФ — США скорее будут склоняться к укреплению кремлевского режима, рассматриваемого как меньшее зло.

Пригожин сильно сократил время, обострив понимание того, что путинский режим реально слаб. Мы подошли вплотную к критической точке.

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Наши союзники хотят нашей победы, но вместе с тем боятся ее. Они ведь видят нашу победу исключительно как коллапс РФ, а это недопустимо. Потому они ищут среднюю точку, когда РФ проиграла не полностью, а мы не полностью победили. Поэтому они ограничивают поставки, чтобы поражение РФ не было полным. Сколько из-за этого погибнет украинцев, неважно. Война со временем вернется, но это будет позже. Сейчас для них главное – не допустить коллапса.

Во-первых, это путь в никуда.

Во-вторых, это ошибка. Это та самая ошибка, сделанная в 1991, когда США всеми силами пытались сохранить СССР, который сохранить уже было невозможно. Кто не помнит 1991 год, поищите Chicken Kyiv Speech. А в 1917 году Антанта пыталась сохранить единство России, что стало одной из двух причин поражения наших дедов-прадедов.

ФСБ удалось ввести всех в заблуждение, что нет никаких народов, все давно исчезли и русифицированы, нет никаких национальных стремлений к свободе. Американцев было легко обмануть, потому что они уже были москвоцентричными, но удалось обмануть и значительную часть украинцев.

Оперируя одномерной моделью, американцы видят всего два плохих сценария. Они упускают из виду третий сценарий деколонизации/деимпериализации, потому что он не вписывается в их картину мира. А отказаться от своей картины мира они не готовы, сколько бы жизней это ни стоило.

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Хуже всего для американцев, что в обоих сценариях, которые они видят (сталинизация и коллапс), Китай выигрывает. Как будто все делали правильно, а главный геополитический соперник выигрывает во всех сценариях? Значит, что-то не так в базовых предположениях.

Судьба РФ будет разрешаться не в Москве, так же как и в 1991 году.

Что делать? Использовать все шансы, чтобы объяснить американцам ошибочность москвоцентризма и неприемлемость повторения ошибок 1917 и 1991. Украина прежде всего должна иметь стратегию относительно РФ, а затем убедить в ее правильности наших союзников.

Для того чтобы победить, не нужно перетаскивать историю на свою сторону. Надо просто встать на сторону истории, оседлать неотвратимые тренды.

Нам препятствуют наши ложные стереотипы, наша неспособность к долгосрочному стратегическому мышлению.

На этот раз Украина платит такую цену, что просто не может позволить себе проиграть.

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Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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