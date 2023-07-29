Всю жизнь люблю тему: моральный императив, моральная дилемма на перепутье выбора.

Как прямолинейной и склонной к самокопанию идеалистке, мне долго не давалось понимания: успешные люди, которые в деятельности между более легким и правильным выбирают легче — врут, что на самом деле выбора не было, только другим? Или себе тоже?

Ну типа, вытесняешь правду, замещаешь ее выгодной версией, и так часто повторяешь, что сама начинаешь в это верить. В моей сфере, скажем, озвучиваешь какую-то однобокую манипулятивную хрень, но внушаешь себе, что спасаешь страну; или что работа — это семья, высшая профессиональная ценность — не подвести семью и держаться вместе.

Действительно ли люди выгоды — сознательные циники? Я до сих пор в этом путаюсь.

Я до сих пор иногда путаюсь: в знаковых отношениях, о которых мы переживаем (у каждого такие или были), человек, failed somebody, подвел кого-то близкого и не извинился — внутри себя, в глубине сердца знает, что он поступил слабо или нет? Какой процент эгоистических ошибок нивелируется осознанием ошибки? Как часто осознание ошибки заканчивается извинением?

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А вот по поводу федерации рабства и зла я уже не путаюсь. Хотя было в начале великой войны. Что в их голове – туман или зло – серое, или черное – сейчас без разницы. Они зло для нас.

Их верхушка знает, что лжет — в частности, всякий раз, когда нас обвиняет, что это мы разрушаем свои города и храмы. А народ, наверное, лжет прежде всего себе, что выбора между более легким и правильным у него нет.

Психолог Лариса Дидковская часто цитирует в наших интервью античную фразу: рабы не хотят свободы – рабы хотят своих рабов.

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Об авторе. Юлия Бориско, журналистка

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