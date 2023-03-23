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OPINION

О мистике гор и людях в фильме "Памфир"

23 мартa, 2023 четверг
09:32
Мнение Николай Княжицкий

Для режиссера и большинства группы это первая полнометражная лента

"А как они гуцулов научили так профессионально играть?" – удивляется Иван Малкович, которого встретил на предпремьерном показе фильма "Памфир" в Киеве.

"Да это не гуцулы, — говорю я Ивану, потому что слышал давно от Марии Макивнычук, как жила долго у ее родителей в Верховине съемочная группа. - Учили актеры гуцульский диалект, читали фантастического "Дида Иванчика" и готовились к съемкам".

Получилось очень хорошее кино. Для режиссера и большинства группы – это первый полнометражный фильм. Это заметно, как заметно, что группа чрезвычайно талантлива

Получилось очень хорошее кино. Для режиссера и большинства группы – это первый полнометражный фильм. Это заметно, как видно, что группа чрезвычайно талантлива. Фильм о ценности семьи, любви, противостоящих злу. Вроде бы банальная история, но нет. Режиссер любит своих героев и родину. Драки контрабандистов, красота буковинского карнавала на Маланку настолько естественны в тех местах, что грех было не снять об этом кино. Удалось. Идите смотрите.

В фильме главного героя зовут "Памфир". Так называли его деда. У меня своя версия названия. На Гуцульщине в Черновицкой области на горе Томнатик стояли белые купола старой советской РЛС "Памир". Выглядели они фантастически и были видны с дальних гор. Эта гора – главное мистическое место в гуцульском гениальном романе "Дидо Иванчик". И фильм получился мистический.

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