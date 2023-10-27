О масштабах пыток в Бердянском застенке мы узнаем только после деоккупации, - заместитель председателя райсовета Дудукалов

Об этом стало известно с эфира телеканала "Еспресо".

"В Бердянске полицейские подразделения, подразделения росгвардии и ФСБ, в общем - их огромное количество в отношении местного населения. Есть такая статистика: сколько полицейских на количество населения. Сегодня эта статистика в Бердянске не работает, потому что больше тех, кто с оружием, чем оружие, чем тех, кто без", – отметил Дудукалов.

Он добавил, что у спецслужб один из функционалов - это работа на территории исправительной колонии №77, которая является застенкой и там находятся в разные моменты сотни заключенных.

"Поэтому у них есть отдельные задачи, им там есть, чем заниматься, они с первых дней оккупации там живут, люди, которые выходят из плена, знают их в лицо, знают их позывные, знают прекрасно, чем они там занимаются - это террористические, бесчеловечные". преступления. К сожалению, мы только после деоккупации будем знать о масштабах того, что они там делали. Но люди говорят, что пытки и то, что у них есть в тюрьме - выстроено очень профессионально", - подчеркнул он.