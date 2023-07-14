Сильно бесят в последнее время манипуляции по ленд-лизу. Не знаю, как успешно они "заходят" американцам, но для нашего народа ленд-лиз ассоциируется с почти неограниченной военно-технической помощью, которую Штаты в свое время предоставили СССР и так помогли одолеть Гитлера. Поэтому в глазах посполитого неиспользования механизма ленд-лиза выглядит как удар по военным возможностям Украины.

На самом деле это собачья хрень.

Номенклатура и объем помощи Украине определяются политическим руководством США (на основе рекомендаций Пентагона), исходя из его (руководства) оценки соответствия интересам своего государства. А ленд-лиз или нынешний грантовый – это просто технические механизмы предоставления этой помощи.

А что там с ленд-лизом?

Современный способ — путем выделения Конгрессом соответствующих финансовых пакетов, которые администрация использует в течение определенного периода — наиболее "кошерный" и удобный для Белого дома. По крайней мере, пока Конгресс поддерживает президента в этом вопросе. А ленд-лиз — резервный механизм на случай, если голосов не хватит. Для того и принят и лежит у Байдена в ящике.

Кстати, для нас с вами грантовая помощь тоже более выгодна. Ведь суть любого "лиза" – оплата. По крайней мере, за лизинговую технику и амуницию, которые останутся после боевых действий, следовало бы заплатить (или вернуть их США). Грантовая же помощь такого не предполагает.

Словом, когда услышите, что подлец Байден (при содействии посла Маркаровой) умышленно игнорирует ленд-лиз и тем подрывает военные возможности ВСУ, хватайтесь за канделябр — вами манипулируют.

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

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