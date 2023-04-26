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OPINION

О "маленькой войне" Людмилы Улицкой

Ирина Цилык
26 апреля, 2023 среда
20:00
Мнение

Готовить тезисы ответов на возможные вопросы о хороших россиянах уже откровенно замахало

Готовясь к разным выступлениям на книжной ярмарке в Лейпциге, начала складывать вместе разные мнения, в частности о тех "премиях мира", которыми западный мир так упорно пытается сводить вместе на одних сценах россиян и украинцев, а порой еще белорусов. Ну, здесь ничего нового. Но сфокусировалась немного на свежей истории – премии мира им. Эриха Марии Ремарка, которая должна была вручить одновременно русской писательнице Людмиле Улицкой и украинскому художнику Сергею Майдукову. Нынешняя премия, по замыслу жюри, должна трактоваться как "знак надежды на примирение" (ну а как же иначе?). Майдуков отказался ехать на вручение и правильно поступил.

А мне только что случилось интервью Улицкой, которая, кстати, если вы не знали, переехала жить из России в Берлин (типа сын заставил ее "эвакуироваться", а очень не хотела). Я тоже не знала, мне совсем неинтересно, чем живут россияне сейчас. Но, готовясь к собственному выступлению, решила немного навести фокус. И вот включаю я видео — публичное интервью Улицкой в Берлине — и почти сразу слышу: «Я родилась во время войны. Мне почти 80 лет, и я прожила огромный счастливый кусок жизни, когда больших войн не было. Маленькие локальные постоянно шли где-то на окраинах у нас в России. Но все-таки была надежда, что большой войны больше не будет. Сейчас уверенности в этом нет. Хотелось бы, чтобы эта угроза нас миновала", — говорит Улицкая уже теперь, во время полномасштабной войны России в Украине, сидя на сцене на фоне плаката "Stand with Ukraine". "Ну, это зависит от того, как понимать словосочетание "большая война". На самом деле, уже идет большая война", — говорит так аккуратно ведущая. "Но мне хочется пока что назвать ее маленькой", — отвечает Улицкая.

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Все это понятно и ничего нового. Но и еще раз готовить тезисы ответов на возможные вопросы о хороших россиянах уже откровенно замахало. Впрочем, наверное, обо всем этом нужно хоть как-то, хоть что-то говорить. Или я ошибаюсь?

Маленькая такая война, местная. Сама по себе идет, как и те другие малехонькие войны на окраинах у них в России. Ей хочется так считать.

Мерзость.

Все это понятно и ничего нового. Но и еще раз готовить тезисы ответов на возможные вопросы о хороших россиянах уже откровенно замахало. Впрочем, наверное, обо всем этом нужно хоть как-то, хоть что-то говорить. Или я ошибаюсь? Кажется, он не работает, нет? Ибо эти премии мира сыплются и сыплются. Глухая баба старая Европа, не слышит, нет.

Источник

Об авторе. Ирина Цилык, украинский кинорежиссер, писательница, автор поэтических и прозаических произведений. Член Украинского ПЭН

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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