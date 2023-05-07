Или все "плохие" уедут в Россию.

Или "мы их лишим права голоса и вернем его после экзамена".

Или когда пойдет российская пропаганда, все нормализуется.

Конечно, ничего из перечисленного не будет.

Все будет гораздо дольше и больнее. Большинство из тех, кто уехал с оккупированных территорий (даже свежеоккупированных), туда не вернутся.

Именно там демографический кризис будет ощущаться больше всего.

Там будут проблемы даже с формированием полиции. А она будет нужна. Критически нужна. Ибо первое, что начнется на разоренных и разрушенных территориях, — попытки присвоить тамошние богатства. Шахты. Карьеры. Просто доступные ресурсы. Чтобы быстро начать зарабатывать.

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Если кто-то думает, что вместе с исчезновением Л/ДНР исчезнет и проблема, могут вспомнить неоккупированные территории 15-16 лет назад или историю с янтарем и лесом. Которые были далеко от Донбасса и в которых не обвинить "не такой" Донбасс. Или "не такую" власть

Если кто-то думает, что вместе с исчезновением ЛДНР исчезнет и проблема, могут вспомнить неоккупированные территории 15-16 лет назад или историю с янтарем и лесом. Которые были далеко от Донбасса и в которых не обвинить "не такой" Донбасс. Или "не такую" власть.

Так вот полиция. Полицию нужно будет вербовать из военных и жестко контролировать. И хорошо платить. Чтобы она сама не стала частью новой проблемы.

А кто же завербуется из других регионов? Холостые молодые мужчины. И они будут жить и работать в регионе, где будет достаточно много незамужних женщин. Чьи мужчины, сыновья или парни не всегда добровольно погибли на войне

А кто же завербуется из других регионов? Холостые молодые мужчины. И они будут жить и работать в регионе, где будет достаточно много незамужних женщин. Чьи мужчины, сыновья или парни не всегда добровольно погибли на войне. А сотрудники полиции и военные на этих территориях будут единственной доступной (определенное время точно) моделью успеха. На обескровленных и разрушенных территориях.

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Да-да. И они там все со своими травмами. Обе стороны. Но дело обстоит так. У этих людей будут возникать семьи. Офигенно специфичные с офигенно специфическими рисками. Туда прямо сейчас нужно формировать корпус психологов, терапевтов и психиатров. Которые будут этих людей со специфическим опытом и доступом к оружию «лечить» при выполнении этой непростой миссии.

Это я так, очень поверхностно об одном маленьком аспекте. О суперсложной истории с сиротами (в том числе гражданских родителей) или детей, рожденных от принудительной или добровольной связи с россиянами, я молчу. Это офигезно сложная история. В которой нам придется проявить все доступные нам уровни гуманизма и адекватности.

Возможно, лет через 20 оно более или менее выровняется. Но нас ждет офигенно сложный период с офигенно сложными решениями.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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