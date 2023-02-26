Это грязные инсинуации. Потому что к России, как территориальному образованию, я отношусь абсолютно индифферентно, как к тому же Сомали или Бора-Бора.

Хотя, нет. Есть все же отличие. На Бора-Бора я хочу побывать, а вот на Россию ехать не хочу. Особенно пока там Путин, путиноиды и регулярно используют "Новичок" по отношению к тем, кто им не нравится. А я почему-то кремлядям очень сильно не нравлюсь. Но это взаимно.

При этом мне есть их за что не любить. Ведь это не мы напали на Россию, не мы аннексировали Сочи, и не мы оккупировали Хабаровский край. Кстати, на территории последнего идёт ползучее окитаевание. И это хорошо. Потому что рано или поздно эта территория отвалится от России, как и многие другие.

К территориальному образованию у меня нет любви или антипатии, а вот тех, кто с 2014-го года поддержал всестороннюю агрессию против моей страны, громко или молчаливо, я презираю. И моё отношение к ним не изменится. Это как невозможно полюбить изжогу. От неё можно хотеть избавиться

Но речь не об этом. Речь о том, что мне есть за что не любить власть России и тупое стадо, поддержавшее действия этой власти. Кстати, это ведь не я выпустил сюжет на НТВ о спецотряде карателей под руководством Борислава Берёзы, в составе которого снайпером служит биатлонистка Елена Пидгрушная, и который устраивает геноцид народа Донбаса.

Не я рассказывал о распятом мальчике в трусиках из Славянска. И это точно не я давал шавке Шарию задачи тявкать на меня. Так что у меня есть все причины не любить мерзавцев, которые все это говорили и делали.

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Поэтому к территориальному образованию у меня нет любви или антипатии, а вот тех, кто с 2014-го года поддержал всестороннюю агрессию против моей страны, громко или молчаливо, я презираю. И моё отношение к ним не изменится. Это как невозможно полюбить изжогу. От неё можно хотеть избавиться.

И вообще, мне не очень нравится само слово "русофобия". Фобия — это боязнь чего-то или кого-то. Но мы не боимся рашистов. После Мариуполя и Бучи, после Мощуна и Ирпеня, после бомбежек Харькова, Николаева, Чернигова, Киева, Одессы, Полтавы, Хмельницкого и Львова, мы их не боимся, а справедливо ненавидим. А ненависть не базируется на страхе. Так что не надо говорить, что мы не любим россиян — не любить можно варёный лук и рано просыпаться. И не стоит считать, что мы их боимся. Боятся то, с чем не могут справиться, но более чем 140 000 "хороших русских" прекрасно показывают, что мы умеем справляться с этой бедой. Давайте будем точны с терминами.

Фобия — это боязнь чего-то или кого-то. Но мы не боимся рашистов. После Мариуполя и Бучи, после Мощуна и Ирпеня, после бомбежек Харькова, Николаева, Чернигова, Киева, Одессы, Полтавы, Хмельницкого и Львова, мы их не боимся, а справедливо ненавидим. А ненависть не базируется на страхе

И последнее. Россияне часто обвиняют Украину и украинцев в том, что мы, по их представлениям, продались "проклятому Западу". Это очень смешно и глупо, хотя в России привыкли во всех своих бедах обвинять "пиндосов и гейропейцев", а не свои вороватость, глупость, лень, алкоголизм, хамство и слабость.

А ведь все проще. Это у россиян синдром брошенных девиц, когда парень встречается с девушкой, но затем бросает её, видя, что она хамоватая, неумная, вечно бухающая, редко принимающая душ, а потому дурно пахнущая и при этом крайне агрессивная. А парню хочется встречаться и строить отношения с опрятной, умной, надёжной, красивой и адекватной девушкой одновременно.

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Вот кремляди и бесятся. Не себя пытаются исправить, а обвиняют всех вокруг и не могут понять, что Украина не хочет жить по правилам современной России, а ближе нам и желанней модель современного западного цивилизованного мира.

Поэтому и истерят путиноиды. Поэтому напали на нас. Поэтому и делают нам больно. От глупой обиды и подлости. И от того, что боятся, что кто-то будет жить лучше, чем они.

Я понимаю, что в России не все такие. Да, есть там умные, порядочные, талантливые. Но их так мало, что эта ложка мёда не в состоянии исправить вкус бочки дерьма, замотаной в триколор. Да и большая часть из них уже сидит или вынуждены были бежать, чтобы не сесть.

Могут ли украинцы изменить свое отношение к россиянам? Спросите у евреев, которые смогли простить немцев за Холокост, но ничего не забыли и каждый еврейский ребенок помнит про Бабий Яр, Освенцим и Дахау

Могут ли украинцы изменить свое отношение к россиянам? Спросите у евреев, которые смогли простить немцев за Холокост, но ничего не забыли и каждый еврейский ребенок помнит про Бабий Яр, Освенцим и Дахау. Германии удалось изменить ситуацию. Не быстро, но удалось. И страна, бывшая колыбелью нацизма, в которой массово истребляли евреев, сегодня находится в более чем дружеских и партнёрских отношениях с Израилем. Но сначала была денацификация немцев, а затем Германия признала свои вину и ошибки, проведя в обществе работу над ошибками, и покаялась.

А вот Россия... Пока она на это не способна. Значит, пока все так и будет. Но как говорил царь Соломон: "И это пройдет". Поэтому или Россия и россияне изменятся, или исчезнут на свалке истории. И выбор за ними.

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Но вне зависимости от их выбора я не смогу их простить. Не получится после гибели друзей и побратимов, после сидения моих детей в укрытии, после всего, что произошло. Не смогу и не хочу.

А россияне... Это их выбор. Хотят меняться? Пусть меняются. Хотя времени у них не так уж и много. Так что нет у меня русофобии, а вот брезгливость и презрение по отношению к этим тупым мерзавцам есть. И меня такой баланс устраивает. А ещё больше меня устраивает ежеутренний отчёт Генштаба. Потому что каждое утро в нем появилось много новых "хороших русских", которые больше не навредят украинцам.

Вот это и есть моё отношение к россиянам и к России, и другим оно уже не будет.

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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