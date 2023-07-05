Клановой или "трибальной", как сказали бы французы. Конкурируют не проекты, не идеологии, не способы мировоззрения конкурируют персоналии. Шлейф эмоций, тянущийся за каждым из харизматиков, регулярно подгорает, — усилиями конкурентов, или из-за досадных поступков того или иного лидера.

В общем, "любить" или "не любить" политиков - сомнительное упражнение: эмоции мешают определиться и внимательно разложить по полочкам все "за" и "против".

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Чем меньше эмоций в отношении политсилы, чем больше логики, рацио, анализа, тем выше шанс сделать выбор в интересах Украины, а не тех или иных заинтересованных лиц. Та же политическая фигура в определенный период может двигаться в ногу с историей, работать на продвижение, а в другой — иссякнуть или даже действовать во вред. Примеров – море.

Пожалуйста, давайте не будем втягивать себя в коллективную истерику, которая разгоняется сейчас по соцсетям и снова сталкивает украинцев лбами. В нашей истории это было столько раз! И всегда – в интересах врага. Это прекрасно, что в Украине — плюрализм, и что мы можем спорить до беспамятства в поисках истины. Давайте пользоваться этой свободой с должной ответственностью.

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Об авторе. Алла Лазарева, журналистка

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