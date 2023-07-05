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OPINION

О личностности украинской политики

Алла Лазарева
5 июля, 2023 среда
18:03
Мнение

Самая большая уязвимость украинской внутренней политики в том, что она остается очень личностной

Клановой или "трибальной", как сказали бы французы. Конкурируют не проекты, не идеологии, не способы мировоззрения конкурируют персоналии. Шлейф эмоций, тянущийся за каждым из харизматиков, регулярно подгорает, — усилиями конкурентов, или из-за досадных поступков того или иного лидера.

В общем, "любить" или "не любить" политиков - сомнительное упражнение: эмоции мешают определиться и внимательно разложить по полочкам все "за" и "против".

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Чем меньше эмоций в отношении политсилы, чем больше логики, рацио, анализа, тем выше шанс сделать выбор в интересах Украины, а не тех или иных заинтересованных лиц. Та же политическая фигура в определенный период может двигаться в ногу с историей, работать на продвижение, а в другой — иссякнуть или даже действовать во вред. Примеров – море.

Пожалуйста, давайте не будем втягивать себя в коллективную истерику, которая разгоняется сейчас по соцсетям и снова сталкивает украинцев лбами. В нашей истории это было столько раз! И всегда – в интересах врага. Это прекрасно, что в Украине — плюрализм, и что мы можем спорить до беспамятства в поисках истины. Давайте пользоваться этой свободой с должной ответственностью.

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Об авторе. Алла Лазарева, журналистка

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5 июля
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