В Польше значок об поломке двигателя на панели исчез. Оказывается, дело отнюдь не в катализаторе, а в качестве горючего.

Так и с культурой. Когда мне рассказывают, что русская культура величественнее и изощреннее, я спрашиваю: а каких граждан она воспитала? Рабов, которые терпят тирана и с радостью по его указанию насилуют и убивают гражданских в соседней стране?

Величественная культура воспитывает величественные общества. Есть люди, которые и дальше звучат, чтобы унизить украинскую культуру и язык. Просто из-за невежества и плохого воспитания.

Поэтому когда меня спрашивают: должен был Бужанский давать интервью на украинском, или нет один ответ — мог говорить даже на суахили или эсперанто. А вот показывать Бужанского с журналистской точки зрения не было причины. Зачем показывать человека, который не говорит по-украински?

Я часто даю интервью польскому телевидению только потому, что готов говорить по-польски. Они понимают украинский, но без знания польского просто им был бы неинтересен.

Так что проблема не только в поведении депутата, а в готовности медиа предоставлять площадки "украинским" политикам, которые не уважают украинский язык и культуру, которые воспитали гуманистов, больше ценят культуру агрессоров и насильников.

То же касается депутата Наталья Пипы. Она имеет право защищать родной язык и культуру в родном городе от влияния культуры агрессора во время войны.

Не украинцы начали эту войну.