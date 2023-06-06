Николай Княжицкий

О культуре и горючем
Вернулся из командировки в Польшу. Ехал авто. В Украине вдруг в машине загорелся сигнал поломки двигателя (чек). У меня такое было. На станции сказали, что нужно менять катализатор, но это дорого, потому необязательно. Пусть горит. Машина ж едет
В Польше значок об поломке двигателя на панели исчез. Оказывается, дело отнюдь не в катализаторе, а в качестве горючего.
Так и с культурой. Когда мне рассказывают, что русская культура величественнее и изощреннее, я спрашиваю: а каких граждан она воспитала? Рабов, которые терпят тирана и с радостью по его указанию насилуют и убивают гражданских в соседней стране?
Величественная культура воспитывает величественные общества. Есть люди, которые и дальше звучат, чтобы унизить украинскую культуру и язык. Просто из-за невежества и плохого воспитания.
Поэтому когда меня спрашивают: должен был Бужанский давать интервью на украинском, или нет один ответ — мог говорить даже на суахили или эсперанто. А вот показывать Бужанского с журналистской точки зрения не было причины. Зачем показывать человека, который не говорит по-украински?
Я часто даю интервью польскому телевидению только потому, что готов говорить по-польски. Они понимают украинский, но без знания польского просто им был бы неинтересен.
Так что проблема не только в поведении депутата, а в готовности медиа предоставлять площадки "украинским" политикам, которые не уважают украинский язык и культуру, которые воспитали гуманистов, больше ценят культуру агрессоров и насильников.
То же касается депутата Наталья Пипы. Она имеет право защищать родной язык и культуру в родном городе от влияния культуры агрессора во время войны.
Не украинцы начали эту войну.
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