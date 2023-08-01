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OPINION

О контрнаступлении: перестаньте читать российские телеги

Виктор Андрусив
1 августа, 2023 вторник
14:02
Мнение

Все очень озабочены тем, как идет наше контрнаступление. Это порождает лавину публикаций в западной прессе от полного провала до "украинцы-молодцы", и не менее разные оценки внутри

Я решил сделать несколько тезисов, объясняющих, что происходит.

1. Наши контрнаступательные действия почти повторяют операцию в Херсоне. Вы уже забыли, как мы прорывались в Херсон в августе прошлого года и остановились на расстоянии 10 км? Как пробовали прорываться, но взрывались на минах, и вражеская арта разбивала нашу технику в степях, где нет места для укрытия? Следует помнить, что Херсон не был освобожден молниеносно, а ему предшествовали длительные затяжные операции.

2. Началась новая фаза – вынос складов вооружения. Как и в случае с Херсоном, это может сыграть ключевую роль в удержании позиций оккупантами. Но, опять же, сколько это займет времени, неизвестно.

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3. Контрнаступательные операции с нашей стороны ведутся ограниченными силами. То есть привлечены отдельные бригады, большинство же ждет основного удара. Это еще одна причина, почему все так долго тянется. Но введение основных сил без подготовки поля боя сожгло бы их.

4. У нас не было преимущества при наступательных действиях. Преимущество только в качестве вооружения и мотивации. Но ни в количестве солдат, ни техники преимущества у нас не было. Поэтому ждать чудес пока не приходится.

5. Перестаньте читать русские телеги. Да у нас есть потери, но эти потери не являются какими-то заоблачными или аномальными. В первую очередь, благодаря качеству техники. Вчера мне сказали, что ни один воин не погиб в турецком Kirpi. Аналогично Брэдли выдержал два попадания, разрыв собственного БК, и все выжили. Эта техника спасает жизнь.

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6. Что будет дальше? Пока особых изменений не будет. Идет системное перемалывание русских сил и резервов. Особенно удачно перемалывается русская артиллерия. Аналогично это касается их составов и логистики. Такая ситуация, по моему мнению, еще продлится несколько недель. Тогда возможно произойдет прорыв на одном из направлений, где будут истощены российские войска. Но важным фактором этого всего является западная помощь, которая не должна дать истощиться нам.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист

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