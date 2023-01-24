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OPINION

О коммерционализации, моде, экспертности и шансе

Христина Лукащук
24 января, 2023 вторник
20:04
Мнение

Мы перестали быть собой. Перестали чувствовать, думать. Перестали творить в удовольствие, говорить от сердца, слушать его

Что такое коммерционность?

Нет, это не о деньгах или выгоде. Это об убийстве личности.

О, нам подходит ваш проект, но здесь замените это, в этом случае то, и тогда мы его возьмем. А этот проект отличный, но извините, он не коммерческий.

И что ты делаешь? Хочешь выжить и… меняешь, перерабатываешь, режешь, режешь по живому и… умерщвляешь в конце концов. Ибо живое — оно говорит, иногда кричит, иногда смеется или плачет.

О, оно живет и с ним, оказывается, надо панькаться - здесь остановиться, здесь - притихнуть, тут - полностью посвятиться. Не каждому подойдет.

А с мертвым можно делать что угодно. Можно завернуть в блестящую обертку и продать как нечто мегаценное и важное, и скормить большинству.

Цинично, не думаете?

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К чему я?

К нынешней ситуации.

Создавая мертвечину, питаясь мертвечиной, вскоре сам становишься мертвым. Больше ничего не слышишь, не чувствуешь. Тобой легко манипулировать и делать все, что заблагорассудится.

Именно это происходит сейчас.

Создавая мертвечину, питаясь мертвечиной, вскоре сам становишься мертвым. Больше ничего не слышишь, не чувствуешь

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Мода – это об этом же. Это не что иное, как стандартизация, унификация. Ничего не напоминает?

Мода — это о потере индивидуальности, потере собственного мнения, обесценивании.

(Не путать моду и собственный стиль).

Теперь экспертность. Моей лентой то здесь, то там прокатилась волна возмущений, что только эксперты могут что-то заявлять, и только с экспертным мнением можно считаться. А экспертность должна подтверждаться дипломами и степенями известных институтов. На первый взгляд, все верно и логично. Но.

Не кажется ли вам, что пора подвергнуть сомнению всю экспертность с ее институтами? Из происходящего сейчас можно без особых сверхусилий прийти к выводу, что грош цена этим всем экспертам, если человечество зашло в тупик.

Игнорировать этот факт или тешить себя иллюзией, что все решится и будет, как было, значит подписать себе приговор.

Если экспертность лишена здравого смысла, трезвого взгляда и понимания ситуации здесь и сейчас, то грош ей цена

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Ибо если экспертность лишена здравого смысла, трезвого взгляда и понимания ситуации здесь и сейчас, то грош ей цена.

У любого человека из старшего поколения на селе есть больше понимания природы вещей, чем у так называемых экспертов, экспертная точка зрения которых и привела к нынешней ситуации, из которой, казалось бы, не видно выхода.

Так что выхода не будет, пока мы сами его не сформируем. Никакие эксперты, никакие "переобутые" на лету, никакие блестящие обертки и красивая игра нам этого не сделают и не обеспечат.

Я вижу, что старая схема доживает свое и с каждым днем становится нежизнеспособной, вы тоже это видите?

Надеяться, что что-то произойдет само собой, что воруют перестанут воровать, что враги станут друзьями, что насильственно обрусены заговорят на украинском, а оккупационная власть на родном, не приходится

Надеяться, что что-то произойдет само собой, что воры перестанут воровать, что враги станут друзьями, насильно обрусевшие заговорят на украинском, а оккупационная власть родной, не приходится.

Из того что я понимаю, чувствую, рядом есть общее пространство, доступ к которому закрыт. Это пространство для совместного творения. Творение того будущего, которого мы хотим, а не которое нам навязывают, заворачивая в тризолота.

А закрыто это пространство только по одной причине. Мы перестали быть собой. Перестали чувствовать, думать. Перестали творить в удовольствие, говорить от сердца, слушать его. Это были свои обстоятельства и причины. Время изменилось, каждый день меняется. Это и есть наш шанс.

Шанс снова себя услышать. Шанс творить от сердца. Шанс объединяться в желании своей реальности.

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Об авторе. Кристина Лукащук, писательница

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