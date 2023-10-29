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OPINION

О клубе "рускоговорящих бизнесменов"

Оксана Забужко
29 октября, 2023 воскресенье
10:02
Мнение Оксана Забужко

Третий день в ленте мелькают гневные, скорбные, пафосные, возмущенные простыни в адрес "ухилянтов", "мамкиных бизнесменов", "мажорчиков" и даже "киевлянчиков", которые целым YBC клубом испугались и попросили женщину в форме ВСУ пересесть как можно дальше

Куча трагических раздумий плещется в любимом национальном жанре "что же мы за народ такой?". В конце концов я не утерпела, потратила еще две минуты на Гугла - и с интересом прочла "весьма бойкое" интервью, которое основатель так глупо зашкваренного клуба, не моргнув глазом, дал всего-то в 2019-м, — и теперь не понимаю, чему все удивляются: по состоянию на 2019-й пацик и не скрывает, что это сеть, заточенная под российскую экономическую эмиграцию (не исключено, вполне себе ФСБшный проект), почти прямой речь об этом говорит:

"Наша цель — создать клуб в 100 городах планеты, от Лондона до Сиднея, от Токио до Сан-Паулу, и чтобы в каждом городе были свои 100-150 русскоговорящих людей, близких по духу, по ценностям, которые в нужный момент просто помогут друг вторую...".

Мои же вы мурзики.

А теперь представьте себе, что вы - "рускоговорящие бизнесмены", члены международной тусовки на русских щах, клубитесь в Киеве или Львове, пересиживаете "эту ситуацию" (NB, в этих кругах именно так принято высказываться, не "война" и не "эс" -ве-о", по словам их узнаете их!), втихаря ждете русскую армию, "потому что все равно Россию победить нельзя" (эта докса у них в головах непоколебима!), - и тут вдруг однажды вечером видите в клубе среди своих – человека в форме ВСУ! Ясно, что им стало страшно – и выпал, и потащился за Штирлицем парашют, и будёновка сбилась за ухо…

(Вспомнился знаменитый кейс с Машей Столяровой на Интере, которая подобным образом "сожгла контору", когда в кадре были родственники Героев Небесной Сотни, — здесь всегда та же закономерность: стоит заиграть их "штирлицам" "Зродились ми великої години…", как их всех начинает корчить, как чертей от ладана…).

А "русскоговорящего бизнеса", который работает на врага или прямо, или семьсот раз опосредованно, у нас еще, даст Бог, вылезет на явь, как ваты из прогнившего матраса. Настраиваемся на длинную дистанцию и бережем нервы – пока СБУ ловит мелочь, колхозных "наводчиков" за 40 тыс. грн, и "этажом выше" не смотрит, мы по крайней мере можем научиться не умножать сущности и не жаловаться всеми этими отходами "русского", мол, как же нам с ними жить в одной стране. Ответ — никак, потому что это и не Украина. Не следует объяснять украинскими проблемами то, что можно объяснить российскими деньгами.

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Об авторе. Оксана Забужко, писательница

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