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OPINION

О хамоне, куриных окорочках и претензиях украинцев

Сергей Марченко
18 ноября, 2022 пятница
08:00
Мнение

Слабое НАТО, нерешительное НАТО, трусливое НАТО – это все тезисы российских ИПСО

Представьте себе, что вы богаты, а рядом живет бедный сосед. Вы добрый человек и, каждый раз, когда едете в магазин и покупаете себе тунца, хамон, авокадо, привозите ему куриные бедрышки, хлеб, яйца.

А теперь представьте, что когда в очередной раз привезли ему продуктов, он крутит носом и говорит: а что это ты, сосед, себе хамон, а мне куриные бедрышки? Я требую закрыть мои потребности в хамоне!

Приблизительно так же выглядят претензии некоторых украинцев к союзникам, что те не дают F16, Абрамсы, тактические ядерные заряды. И российская пропаганда делает все, чтобы эти претензии ужесточить. Слабое НАТО, нерешительное НАТО, трусливое НАТО – это все тезисы российских ИПСО. Каждый раз, когда украинцы повторяют российских пропагандистов, они презирают партнеров, которые не дали им умереть без оружия против мощнейшей армии континента.

Какие претензии к богатому соседу, что мы бедны и глупы? Это мы, государство Украина, не снабдили себя оружием, ведя войну с 2014 года. Это мы не заработали на свое оружие и женимся по всему миру

Да, нам не дают F16 и Петриоты. Но что мы как государство сделали, чтобы иметь состоятельную армию? Может мы задумались о F16 еще при Кучме, когда россияне впервые высказали территориальные претензии на косу Тузла? Может, после 2014 года, когда началась война, мы стали тратить на оборону не 5% ВВП, а 20%?

Нет! Вместо того чтобы строить защиту, мы строили дороги, садики, школы. А Донбасс с Крымом вынесли за скобки, как будто это не наша земля.

Так какие претензии к богатому соседу, что мы бедны и глупы? Это мы, государство Украина, не снабдили себя оружием, ведя войну с 2014 года. Это мы не заработали на свое оружие и жалуемся по всему миру. Так откуда этот пафос, что НАТО должно нас стереть Россию с лица земли?

В успехах ВСУ огромный вклад стран НАТО и США, прежде всего. Помним. Ценим.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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