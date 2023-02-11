Мечтаю после войны жить в Новой Украине.

Такой себе "Украина 2.0".

Стране, где мы, украинцы, дружно живем вместе, развивая наш общий дом — Украину!

Где безопасность есть образцом для других.

Границы и небо под контролем, а наш ВПК не только обеспечивает мир современными оборонными системами, но и является целой экосистемой!

Экосистема инноваций, объединяющая науку, инновации, образование, технологии двойного назначения, современные типы вооружений и стартапы, стремящиеся стать единорогами!

Украина 2.0 – это новый пример государственности, построенного по корпоративной модели.

Где каждый украинец (гражданин) владеет непосредственно 1/40-миллионной частью активов страны (если нас 40 млн).

Через свою программу "Дия" мы видим, как меняется наше общее богатство, как эффективно управляется.

Через действие мы выбираем своих представителей депутатов, отслеживаем выполнение ими предвыборных обещаний и поставленных нами задач, а также лишаем мандата.

Наши представители-депутаты – нанимают менеджмент страны во главе с премьер-министром, который сам формирует себе команду.

Эта команда традиционно формируется для выполнения долгосрочной украинской стратегии и работает как единый организм, делая украинцев все более состоятельными!

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По разным оценкам, наши общие активы сегодня составляют от $3 до $5 трлн по своей стоимости.

Или $75-$120 тыс. дол. на одного гражданина. Но что у нас было раньше?

В будущем этими активами руководят не чиновники, нет, а профессиональные управляющие.

Как в классических инвестиционных фондах:

- Одна команда – лесным хозяйством.

- Вторая – водными ресурсами.

- Третья – недрами.

- Четвертая – госактивами (предприятия критической инфраструктуры и национальной безопасности).

- Пятая – транспортной инфраструктурой.

- Шестая – энергетической инфраструктурой.

Только представьте результаты такого управления? Когда задача не в карман себе что-то накроить, а приумножить ради людей!

Если предположить скромную доходность хотя бы 1,5% годовых, то ежегодно такой фонд может аккумулировать до $45-$75 млрд. дохода в виде денежного потока и прироста стоимости активов.

А это уже больше годового бюджета Украины.

Государственный аппарат полностью трансформирован и выполняет исключительно важные функции:

- безопасность граждан (в Украине и не только);

- регулирование;

- поддержка и развитие предпринимательства;

- продвижение украинских интересов на внешних рынках;

- развитие базовой инфраструктуры (транспортной, энергетической, цифровой);

– арбитраж;

- защита нуждающихся.

Мы забыли о миллионах бюджетников-нахлебников, паразитирующих на наших налогах (бюджете).

В госсекторе работают профессионалы с зарплатой выше рыночной.

Но госслужащих в разы меньше.

Весь госсервис цифровой и персональный контакт с чиновником исключен.

Как и любые возможности для коррупции.

Лицензии и разрешения выдаются в течение нескольких часов онлайн.

Налоговая отчетность также подается автоматически и онлайн, автоматически проверяется и не создает проблем.

Да и сама налоговая система такова, что платить налоги выгоднее, чем прятаться и не платить.

Все автоматизировано и занимает минимум времени. Украина заняла 1-е место в Европе по простоте и скорости уплаты налогов.

Если отталкиваться от того, что гражданин – главный бенефициар государства и государственного сервиса – он и главный плательщик.

Как наемный сотрудник.

Как владелец бизнеса.

Или как потребитель.

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И украинская налоговая система признана самой прогрессивной в мире. Вы уже о ней знаете: 10-10-10.

1. 10% – налог на выведенный капитал вместо прибыли. Если прибыль реинвестируешь — налоги не платишь

2. 10% – налог с доходов. То ли зарплата, то прибыль частного предпринимателя, то ли дивиденды (как в пункте выше).

3. 10% – налог на розничные продажи вместо НДС. Нет НДС – нет схем, сверток, отвлечения денег у бизнеса и коррупции. Есть только налог в рознице. Купил товар — автоматически налог взимается и перечисляется в казначейство.

Простая понятная некоррупционная система, сделавшая Украину магнитом для мирового капитала.

Простые налоги, минимум регулирования, ноль коррупции, образованная нация с территорией в центре Европы – просто рай для промышленных инвесторов).

Но это не всё.

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Разрушенная после войны Украина нуждается в сотнях миллиардов инвестиций. И мы их получаем.

Гарантию безопасности инвесторы обладают не только благодаря сильной украинской армии и ВПК, но и заботой со стороны государства, которое оказалось в виде:

- страхование военных рисков от государства;

– британского права, начавшего работать в Украине для всех инвесторов в специальной экономической зоне Киев Сити;

- эффективной и выгодной налоговой системы;

- рынка капитала, показывающего самый высокий рост в Европе.

Многое здесь помогло создание специальной экономической зоны Киев Сити, в которой созданы специальные условия для инвесторов:

- британское право (в том числе в спорах с государством);

- международные биржи;

- специальное регулирование.

Киев Сити расположился в Киеве в старой промзоне на Выдубичах и представляет классический деловой район успешного государства.

Небоскребы, парки, множество офисов финансовых институций и возможность привлечь капитал даже небольшим компаниям.

Важную роль в запуске рынка капитала сыграла пенсионная реформа, активы, аккумулированные украинскими частными пенсионными фондами, искали инструменты для инвестирования и нашли их в Киеве.

Старая пенсионная система отменена.

Граждане имеют персональные накопительные пенсионные счета, гарантирующие им безбедную старость.

Тем же, кто по каким-то причинам не смог накопить частную пенсию, государство в рамках общественного договора граждан предоставляет социальные гарантии.

Источник социальных гарантий – прибыль Фонда Национального Благосостояния.

При этом в структуре расходов фонда социальные гарантии занимают незначительную часть.

Активы фонда уверенно растут и инвестируются во благо украинского общества:

- создается современная транспортная, цифровая инфраструктура;

- финансируются перспективные научные и инновационные проекты;

- финансируется строительство новых энергоэффективных украинских городов;

- финансируются часть государственного заказа, связанного с национальной безопасностью, экспансией украинской экономики на внешние рынки.

Помимо инвестиций в планы правительства входит увеличить долю расходов финансируемого государства за счет Фонда, тем самым еще больше снизив налоги украинцам.

Вполне возможно, полностью отказаться от налогов, если наши общие активы будут эффективно работать.

Такой огромный инвестфонд, которым владеют все украинцы!

Я мечтаю о том, что Украина станет меккой для предпринимателей и крупного международного капитала.

Наши менеджеры по правительству создали десятки международных совместных проектов с сильнейшими странами мира.

Украина сегодня не жертва войны, а надежный ответственный партнер:

⁃ как центр мировой продовольственной безопасности:

⁃ как центр безопасности Европы и производитель современного оружия, дронов, роботов, самолетов и космических аппаратов;

⁃ как европейский энергетический хаб;

⁃ как региональный логистический и производственный хаб;

⁃ как центр кибербезопасности региона;

⁃ как центр Hi-Tech инноваций;

- как центр критических материалов и технологий.

Страна с ценностями свободы, прекрасным климатом, отсутствием сейсмических рисков, эффективной системой безопасности, хорошей природой и чистой экологией просто должна стать меккой для креативных людей со всего мира! (а других нам зачем пускать?).

Эти все трансформации, конечно, не произойдут в один день, но длинный путь начинается с первого шага.

И мы вместе можем его начать делать, мечтая о послевоенной Украине.

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Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

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