Евгений Чикаленко, как известно, был мужчиной умным и прагматичным, умел оценить ситуацию и делать удивительно точные и дальновидные прогнозы. Его не раз звали на какую-нибудь должность, но он каждый раз отказывался. Либо скромничал, либо не хотел портить пальто. Тонул в своем привычном скептицизме и считал, что дело это все равно обречено, потому что все со всеми сру*ся, Винниченко снова несет ахинею, мивсеумрем и нечего в то дерьмо даже соваться.

С 2019 года я слышу то же о нашей культурной сфере. Ибо началась какая-то глуповатая культурная политика, трешевые конкурсы на должности руководителей институтов, зашкварные решения и разнообразные кинологини. Уже с того времени стала очень популярной фраза "никто из порядочных и профессиональных людей не полезет позориться в эту клоаку". Потому что нафиг надо. Тебя либо сожрут, либо испортят репутацию. Хотя на самом деле это не совсем так, потому что достаточно людей, которые и с должностями, и не зашкварились.

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Началась какая-то глуповатая культурная политика, трешевые конкурсы на должности руководителей институций, зашкварные решения и разнообразные кинологини. Уже с того времени стала очень популярной фраза "никто из порядочных и профессиональных людей не полезет позориться в ту клоаку". Потому что нафиг надо. Тебя либо сожрут, либо испортят репутацию

И вот о возможной отставке. С разных сторон говорят, что главу Госкино Марину Кудерчук хотят попросить на выход. Вроде бы причина такова — не смогла выполнить поставленные задачи быстро, эффективно и без лишней шумихи. В то же время она постоянно попадает в скандалы, которые гасит, как пожар бензином. Ну и, наконец, сама уже задолбалась терпеть эти мучения.

Сразу напомню, что такие же слухи были и об Александре Ткаченко, едва ли не дату отставки называли, но он до сих пор с нами.

И все же. Представим, что Марина таки собирает чемодан и возвращается в Запорожье. Но перед этим объявляют конкурс на должность главы Госкино.

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Кто пойдет? Или кто должен пойти? Кого бы сообщество хотело видеть на этом посту? И главное – кто согласится? Даже нет, главный для меня вопрос, стоит ли соглашаться?

С одной стороны, вас заставят делать какую-нибудь хрень и идти на компромиссы нужно будет. С другой — нам немедленно нужно что-то делать с представлением Украины на международных площадках. Потому что я каждый день вижу, как русские влезают в каждую дыру

С одной стороны, вас заставят делать какую-нибудь хрень и идти на компромиссы нужно будет. С другой — нам немедленно нужно что-то делать с представлением Украины на международных площадках. Потому что я каждый день вижу, как россияне влезают в каждую дыру, прутся на кинофестивали, выступают на разных мероприятиях, дают интервью, о них издают журналы, мир сочувствует несчастным российским режиссерам, на которых эта страшная война набросила удавку и их надо спасать.

Не нравится Оскар для "Навального"? Ну так нужно миру объяснять, что здесь не так. Субъектность подразумевает ответственность и навязывание своей позиции. И не тогда, когда петух клюнет. Пушить тему манипулятивности этого кино нужно было еще год назад. Это один из примеров.

Короче, к чему я веду. Есть ли у нас люди, которые согласятся пойти на эту должность, учитывая все условия? И готово ли киносообщество поддержать этого человека, если вместе с компромиссами оно займется формированием нормального представления Украины в мире через кино? Каков предел этих компромиссов?

Или ну их, эти бля*ские вопросы, пусть назначат, например, трихологиню, а мы будем время от времени собираться с попкорном и делать о ней мемасики?

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Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

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