О гумкоридорах с Азовстали договоренностей нет. Просим Генсека ООН выступить гарантом такого коридора, – Верещук

Об этом сообщила вице-премьер - министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Телеграмм.



"Важно понимать, что гуманитарный коридор открывается по договоренности двух сторон. Коридор, анонсированный в одностороннем порядке, не обеспечивает безопасность, и потому, собственно, и не является гуманитарным коридором. Итак, официально и публично заявляю: о гуманитарных коридорах из Азовстали сегодня, к сожалению, договоренностей нет", – написала Верещук.



Она напомнила, что 25 апреля российская сторона заявила о коридоре для эвакуации граждан из "Азовстали".



"Этому можно было бы верить, если бы россияне много раз до того не срывали гуманитарные коридоры. Я знаю, что говорю, потому что по поручению президента лично веду такие переговоры и занимаюсь организацией гуманитарных коридоров", – отметила вице-премьер.



Она обратилась к Генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с просьбой выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора с промышленного предприятия в Мариуполе для гражданских лиц.



"В частности, мы просим, чтобы в гуманитарной колонне присутствовали представители ООН и Международного Комитета Красного Креста. Надеемся на результативность переговоров Генерального секретаря ООН с российскими представителями", – указала Ирина Верещук.

Напомним, в минобороны РФ заявили , что готовы открыть гумкоридор из Азовстали для гражданских. Ирина Верещук предупредила о возможных провокациях.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утром 25 апреля сообщил , что российские военные безуспешно пытаются захватить Азовсталь, несмотря на заявления о прекращении наступления.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил , что более 20 тыс. горожан погибло, 100 тыс. находятся в окружении.

24 апреля гуманитарный коридор из Мариуполя не заработал , поскольку россияне нарушали режим "тишины".