Краткое заключение такое:

На первом этапе (два его президентских и один премьерский срок) Путин был вынужден держать себя в руках и признавать полную самостоятельность украинского народа, правда, постоянно акцентируя на "братстве" с россиянами, как это было принято в СССР. На втором этапе (с 2013), когда Россия при позднем Викторе Януковиче готовилась поглотить Украину, а когда это не удалось – оккупировала Крым, в кремлевском нарративе появились новые нотки. Вдобавок к "братским народам" на публику вышел "единый народ", хотя и в очень ограниченной форме. Россияне с украинцами признавались одним целым в далеком прошлом, а в настоящем каждый народ считался отдельным, хоть и братским. Третий этап (с 2019) охватывает зрелый путинизм и характеризуется постепенным поглощением "единонародным" мифом "братского" мифа, и полномасштабное вторжение здесь ничего концептуально нового не прибавило, просто обострило формулировку.

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Взгляды Путина изменились в более жесткую сторону. Он не был раньше "просто коррупционером" и не стал впоследствии кровавым маньяком, он всегда был таковым. Вспомните "рязанский сахар" и вторую Чечню, атомоход "Курск", Беслан – Путину сразу было плевать на жизнь людей и целых стран

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Как я уже неоднократно писал, я не верю, что взгляды Путина изменились в более жесткую сторону. Он не был раньше "просто коррупционером" и не стал впоследствии кровавым маньяком, он всегда был таковым. Вспомните "рязанский сахар" и вторую Чечню, атомоход "Курск", Беслан – Путину сразу было плевать на жизнь людей и целых стран. Поэтому мы наблюдаем не эволюцию его взглядов, а изменение внешних обстоятельств, что позволило ему не сдерживаться. Пока Украина выглядела недостижимой мечтой – Путин был вежлив. Когда появился шанс покорить ее полностью или частично – у него прорезались зубы. А в эпоху пандемии и войны маски были окончательно сброшены. Теперь, когда он и так по локоть в крови, нет смысла скрывать свои подлинные взгляды, унаследованные со времен труда в КГБ.

Самое ужасное, что веру в несуществование украинцев разделяют с Путиным большинство россиян. Если бы в их сознании мы были действительно чужим народом, они простили бы нам и наше существование, и стремление к самостоятельности

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И проблема здесь не в многочисленных исторических ошибках и логических недостатках Путина, который не доказывает тезис "украинцы и русские – один народ" с помощью исторических аргументов, а рассматривает прошлое через призму этого тезиса. Порочный круг, то есть использование как доказательства того, что как раз и должно быть доказано, – не самое плохое. Самое ужасное, что веру в несуществование украинцев разделяют с Путиным большинство россиян. Если бы в их сознании мы были действительно чужим народом, они бы простили и наше существование, и стремление к самостоятельности. Но разглядев у нас самих себя, они отнеслись к нашему государственному строительству как к растаскиванию большой коммуналки на маленькие отдельные квартиры. И искренне не понимают, зачем мы отгораживаемся – "хорошо же жили!"

Поэтому единственный способ навсегда отвлечь россиян от украинцев – это переключить ее на обсуждение другого вопроса. Например: сибиряки ли русские?

Пусть разбираются.

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Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности

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