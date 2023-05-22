В политике также есть фантомные боли и фантомные надежды. Политические тела, чувствуя, что их часть "ампутировали", еще долго живут, как будто она здесь, как будто она часть тебя. И продолжаться эти фантомы могут десятилетиями, веками, тысячелетиями. Фантомная боль Римской империи, многочисленные фантазии о ее реинкарнации, длилась полтора тысячелетия, вплоть до нацизма и фашизма.

Распадется РФ или не распадется, она еще долго будет чувствовать себя империей и стремиться силой и кровью пришить себе территории, которые считает своими. История никогда не завершается, и продолжится она и после того, когда мы вернем себе наши утраченные земли. Скорее всего, после этого фантазии об империи и фантомных болях империи не исчезнут, а лишь усилятся. И нам предстоит беречь свою res publica в присутствии этого искалеченного монстра, воспринимающего мир вокруг как коллекцию отрезанных у него конечностей. И поскольку Киев в фантазии Москвы — это не просто концовка, а это голова и без Украины РФ — это акефал, всадник без головы, фантомные боли будут продолжаться еще долго. Мы сегодня имеем дело с драконом без головы, который не думает, но от этого не становится менее кровожадным. А скорее больше. Ибо мысли, совесть, мораль его уже не сдерживают.

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Мы сегодня имеем дело с драконом без головы, который не думает, но от этого не становится менее кровожадным. А скорее больше. Ибо мысли, совесть, мораль его уже не сдерживают

Нам следует думать о том, как эта наша res publica может существовать рядом с этим монстром еще долго. Для этого требуется баланс этоса воина и этоса буржуа. Следует не только воевать, но и быть успешным экономически. Как была, скажем, Венеция в Средневековье. Смогшая свою угрожающую, выброшенную в море географию превратить в источник силы и конкурировать с великими империями.

В истории есть два закона:

- она никогда не заканчивается, пока люди живут;

- она всегда хитрее, чем мы.

Поэтому мы должны быть готовы к тому, что живем в лабиринте, где за каждым поворотом неизвестность - а не на открытом пространстве, где видно все.

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Об авторе. Владимир Ермоленко, писатель, глава Украинского ПЕН

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