Пересмотрела стримы "хороших ру и примкнувших" о развитии среди украинцев немотивированной ненависти ко всем россиянам. А ведь они "не все однозначно одинаковые". Оказывается, это большая проблема, и от нее нужно немедленно спасать украинцев.

Потому что для российского либерала оно же главное, чтобы украинцы не варваризировались и чтобы не пропали в антироссийском бескультурье. Мол, как только на России что-то взорвется или загорится, украинцы радуются неистово. К тому же без учета страданий мирных россиян, "не все за войну".

Даже опросы "приличных москвичей" из Арбата были. Наверное, чтобы мы увидели, что столичные россияне в основном украинцев не осуждают. Они понимают и даже сочувствуют. Так все Запад и Бандера рассорили "братские народы". А ведь нужно все прекратить. Украине нужно. Не России же.

Весь этот ко-ко-любный понос о стремительной дегуманизации украинцев носится по территории интернетов уже вторую неделю. Это приводит к мнению, что тема ненависти между "простыми людьми" выбрана неслучайно. Может, "хорошим ру" действительно болит?

И вот, читая сплошные радости в российских пабликах по поводу погибших и раненых в Чернигове, я задумалась. А будут ли они удерживать и осуждать нескрываемую радость "простых россиян" от гибели мирных украинцев? Просто интересно понять границы русского либерализма. Распространяется ли их беспокойство по поводу тотальной ненависти и варваризации на собственных соотечественников?

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Об авторе: Лариса Волошина, журналистка, психолог

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