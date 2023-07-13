О двойных стандартах клира УПЦ МП
Решения судов, уже принятые или которые будут приняты, — для них на самом деле не имеют значения, если это не решение в их пользу
Когда представители МПвУ, не желая выполнять решения государственной или местной власти, отвергая волю тех общин, которые хотят свергнуть иго "русского мера", ссылаются при этом на суды – это вызывает лишь удивление.
Вот как в случае с Лаврой: мол, "пока нет решения суда, мы считаем, что законно пользуемся Лаврой".
По Лавре уже есть несколько судебных решений, и все они – не в пользу позиции МП. Никаких перспектив их судебная волокита не имеет – и они это знают. Ссылка на ожидание решения судов – лишь способ оттянуть время.
Ибо практика свидетельствует, что если решение суда – не в пользу позиции МП, то они и судебные решения игнорируют так же, как и все другие решения, которые им не нравятся.
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Наиболее яркий пример – игнорирование требования "закона о переименовании" (№2662), согласно которому религиозному объединению следует называться русской Церковью в Украине. Есть решения Конституционного и Административного судов, которыми отказано МП и их сторонникам.
Выполнили ли они решения судов и требования закона? Нет, и не намерены. И все остальные решения, уже принятые или которые будут приняты – для них действительно не имеют значения, если это не решение в их пользу.
Об авторе. Евстратий Зоря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ВЦУ
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