Интервью генерала Милли "Голоса Америки" прекрасно демонстрирует силу, слабость и противоречивость позиции США в украинско-российском противостоянии.

С одной стороны, украинские войска уже "готовы" и к наступлению, и к обороне. США выполнили просьбу Украины о соответствующей помощи, хотя до сих пор неясно, "что из этого получится".

С другой стороны, вряд ли стороны смогут добиться своих политических целей военным путем в этом году. (ОП: конечно, потому что США измеряют свою помощь Украине именно с такой целью!).

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И вишенкой на торте: "если Путин рационален" (sic!!), он рано или поздно "должен" пойти на переговоры, потому что увидит, что "затраты превышают выгоды".

Так что и оно, что генерал Милли меряет поступки Путина по стандартам американской рациональности.

Вряд ли генерал Милли поверит, что Путин — при всех его просчетах, в том числе из-за ложной информации от его же подобострастных подчиненных — вполне рационален в главном: понимании того, что проигрыш Украине станет для России не просто проигрышем войны (как в Афганистане), но и началом следующего этапа демонтажа этой империи

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Вряд ли генерал Милли поверит, что Путин — при всех его просчетах, в том числе из-за ложной информации от его же подобострастных подчиненных — вполне рационален в главном: понимании того, что проигрыш Украине станет для России не просто проигрышем войны (как в Афганистане), но и началом следующего этапа демонтажа этой империи. А для самого Путина — немедленным концом его власти, а, скорее всего, и жизни. С этой точки зрения, нет никаких "удобств" от прекращения войны путем переговоров, превышающих такие ожидаемые потери. Разве что результат переговоров будет таков, что российскому обществу его удастся продать даже не как "ничью", а совершенно однозначно как "победу". Но это точно не примет украинское общество. Win-win здесь не будет, как не будет и "болезненного компромисса", когда "каждая сторона должна чем-то уступить".

Но вместить эту простую оценку ситуации в шаблоны американской рациональности очень трудно. Эту скалу нам еще лупить и лупить.

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Об авторе. Алексей Паныч, философ, член Украинского центра Международного ПЭН-клуба, блоггер.

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