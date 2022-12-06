О "Дожде": Можно сочувствовать убийцам, а можно жертвам. Это нелегкий выбор

Сначала воспоминания. Когда-то в Советском Союзе возвеличивали "воинов-афганцев". Даже потом, в независимой Украине, тоже. И памятник у Лавры установили. Это понятно. Несколько моих знакомых сверстников там погибли и их считали героями. Эти памятники по всей Украине стоят до сих пор и к ним несут цветы.

И вот в 1989 году академик Сахаров дает интервью, в котором говорит, как советские солдаты расстреливали своих, чтобы они не попали в плен. А потом выходит на трибуну Съезда народных депутатов СССР и рассказывает, что советские солдаты убили миллион мирных афганцев во время оккупации.

Ему гневно отвечает с трибуны ветеран афганской войны украинец Сергей Червонопиский. Червонопискому в 2012 году присвоен Орден Государства. Он стал Героем Украины.

Сахаров выбрал один путь, Червонопиский и журналист "Дождя" - другой

Думаю, Червонопиский искренне осуждал Сахарова за неуважение к воинам-афганцам, выполнявшим приказ. Но прав был Сахаров. Они убивали на чужой земле.

Журналист "Дождя" сочувствует "несчастным" российским мобилизованным и думает, как им помочь. Потому что, мол, у них не было выбора. Были. Можно было убежать, скрыться, даже в тюрьму уйти, но не соглашаться убивать украинцев.

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Можно сочувствовать им, убийцам, а можно их жертвам – украинцам. Это нелегкий выбор.

Ведь среди этих убийц, ставших такими не по собственной инициативе, есть друзья, товарищи, люди одной с тобой национальности.

Сахаров выбрал один путь, Червонопиский и журналист "Дождя" – другой.

Можно сочувствовать им, убийцам, а можно их жертвам – украинцам. Это нелегкий выбор.

Досадно, что сам журналист и те, кто его поддержал, на канале и в жизни не чувствуют, что именно обидело украинцев.

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Об авторе. Николай Княжицкий, народный депутат Украины, журналист.

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