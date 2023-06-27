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OPINION

О дипломатии Зеленского

Карл Волох
27 июня, 2023 вторник
14:02
Мнение

Израиль никогда не голосовал ни за одну антиукраинскую резолюцию, Украина за антиизраильские — более сотни раз

Дипломатия имени Зеленского приблизительно так же совершенна, как остальные сферы управления (вспомните хоть наезд на Байдена накануне вторжения). Но почему-то деятельность мельников-корнийчуков масса украинцев одобряет и практически безоговорочно поддерживает. Перед тем, как вы почитаете очередные претензии украинского посла к Израилю, обратите ваше внимание на следующее:

  • Израиль никогда не голосовал ни за одну антиукраинскую резолюцию, Украина за антиизраильские — более сотни раз;
  • Украина ни разу не голосовала за Израиль, Израиль за Украину – более десяти;
  • Украина никогда не поддержала Израиль ни в одной войне, военной операции или конфликте с враждебными странами, официально объявляющими уничтожение Израиля своей стратегической целью, Израиль потратил на помощь Украине сотни миллионов шекелей.

Кстати, только за полгода там более ста попыток терактов против израильтян (большинство сорваны). Кого-нибудь в Украине это волнует?

Если правительство Израиля позволит себе резкое ухудшение отношений с московитами, безопасность ухудшится в разы. Вы серьезно считаете, что любое другое правительство действовало бы здесь против интересов своего народа? Когда в этих условиях украинская дипломатия исходит из претензий к Израилю, это выглядит позорно.

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блогер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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