О четырехлетней Алисе, которую оккупанты разлучили с мамой во время эвакуации с Азовстали, будет заботиться бабушка

Об этом информирует в телеграме омбудсмен Людмила Денисова .



К четырехлетней Алисе приедет бабушка из Польши, чтобы взять опеку над ребенком, который остался без родителей.



"В настоящее время Алиса вместе с дядей направляется в безопасный регион на западе Украины. В ближайшее время ожидается встреча девочки с родной бабушкой, которая приедет из Польши. Маленькая Алиса будет передана ей под опеку как ребенок, который в условиях военного положения остался без попечительства родителей", – написала Людмила Денисова.



Напомним, что маленькую Алису оторвали т мтери российские военные, которые вывезли ее в фильтрационный лагерь на оккупированную территорию.



"Призываю международные организации присоединиться к освобождению находящихся в плену украинцев для восстановления права детей на родительское воспитание, что предусмотрено Конвенцией ООН о правах ребенка.



Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений РФ прав ребенка в Украине", – просит омбудсмен.

7 мая во время эвакуации из Азовстали вывезли 4-летнюю девочку Алису, а ее маму забрали в ОРДЛО в фильтрационный лагерь.

9 мая стало известно, что сотрудница Запорожской ОВА приютила четырехлетнюю Алису.