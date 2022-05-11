О четырехлетней Алисе, которую оккупанты разлучили с мамой во время эвакуации с Азовстали, будет заботиться бабушка
Сегодня, 11 мая, во временный приют девочки в Запорожье, приехал дядя Алисы, который отвезет ее в безопасность, на запад Украины
Об этом информирует в телеграме омбудсмен Людмила Денисова .
К четырехлетней Алисе приедет бабушка из Польши, чтобы взять опеку над ребенком, который остался без родителей.
"В настоящее время Алиса вместе с дядей направляется в безопасный регион на западе Украины. В ближайшее время ожидается встреча девочки с родной бабушкой, которая приедет из Польши. Маленькая Алиса будет передана ей под опеку как ребенок, который в условиях военного положения остался без попечительства родителей", – написала Людмила Денисова.
Напомним, что маленькую Алису оторвали т мтери российские военные, которые вывезли ее в фильтрационный лагерь на оккупированную территорию.
"Призываю международные организации присоединиться к освобождению находящихся в плену украинцев для восстановления права детей на родительское воспитание, что предусмотрено Конвенцией ООН о правах ребенка.
Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений РФ прав ребенка в Украине", – просит омбудсмен.
- 7 мая во время эвакуации из Азовстали вывезли 4-летнюю девочку Алису, а ее маму забрали в ОРДЛО в фильтрационный лагерь.
- 9 мая стало известно, что сотрудница Запорожской ОВА приютила четырехлетнюю Алису.
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