О Чернигове, судя по радостным улыбкам президента на фотографиях из Нидерландов, уже забыли.

Скорее всего, в ОПУ уверены, что ракетного удара во время очередного пиар-мероприятия не будет.

Вывод напрашивается один: или полные идиоты, для которых война – это пребывание в комфортном бункере, когда твои дети надежно спрятаны за границей, или "по своему стрелять не будут".

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Что касается будущего нашей страны.

Демократические выборы являются ключевым шагом в развитии Украины.

Однако, на данный момент, так же важна поддержка от международного сообщества, которая будет актуальна и после нашей победы.

Если наши международные партнеры помогут нам восстановить порядок и правопорядок, мы получим шанс на продолжительное развитие и стабильность.

Многие аналитики и эксперты считают, что союзникам следует ввести военно-гражданскую администрацию, заморозить зарубежные средства и имущество коррупционеров, наказать виновных в потерях территорий и гибели граждан.

Также есть мнение о временном запрете выборов, необходимости назначения на ключевые должности людей с безупречной репутацией (такие еще есть в нашей стране), проведение глубокой фильтрации кадров.

Это может оказаться нашим шансом на будущее.

Самим нам это сделать уже не по силам.

К сожалению, иного выхода не вижу.

Ваше мнение, друзья?

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Об авторе. Александр Мирный, предприниматель, украинский политик

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