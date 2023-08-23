О Чернигове уже забыли?
Относительно подготовки к торжественным мероприятиям в центре Киева, объявленным во всех СМИ, к которым может дотянуться власть
О Чернигове, судя по радостным улыбкам президента на фотографиях из Нидерландов, уже забыли.
Скорее всего, в ОПУ уверены, что ракетного удара во время очередного пиар-мероприятия не будет.
Вывод напрашивается один: или полные идиоты, для которых война – это пребывание в комфортном бункере, когда твои дети надежно спрятаны за границей, или "по своему стрелять не будут".
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Что касается будущего нашей страны.
Демократические выборы являются ключевым шагом в развитии Украины.
Однако, на данный момент, так же важна поддержка от международного сообщества, которая будет актуальна и после нашей победы.
Если наши международные партнеры помогут нам восстановить порядок и правопорядок, мы получим шанс на продолжительное развитие и стабильность.
Многие аналитики и эксперты считают, что союзникам следует ввести военно-гражданскую администрацию, заморозить зарубежные средства и имущество коррупционеров, наказать виновных в потерях территорий и гибели граждан.
Также есть мнение о временном запрете выборов, необходимости назначения на ключевые должности людей с безупречной репутацией (такие еще есть в нашей стране), проведение глубокой фильтрации кадров.
Это может оказаться нашим шансом на будущее.
Самим нам это сделать уже не по силам.
К сожалению, иного выхода не вижу.
Ваше мнение, друзья?
Об авторе. Александр Мирный, предприниматель, украинский политик
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