На Покров известная социологическая группа "Рейтинг" опубликовала итоги опроса, которые назвала "Народный ТОП: Выдающиеся украинцы всех времен". Предложенное нам исследование общественного мнения, собственно, и является рейтингом – любимым триггером для хайпа и средством привлечения внимания социологов к себе. Однако воспринимать его следует по законам жанра, которые большинству читателей и читательниц, впрочем, не всегда понятны.

Так что рейтинги бывают разными. Наибольшее доверие вызывают заключенные профессионалами, соблюдают заранее определенные критерии и сравнивают сравнимое. Хотя и здесь мы имеем массу ограничений и условностей, которые часто нивелируют ценность таких сравнительных списков.

Возьмем, например, рейтинги книжно-литературные. О важнейших литературных премиях Украины и мира напишу вскоре для "Эспрессо" лонгрид, поэтому и о Нобелевской литературной награде, и о премиях имени Стуса, Шевелева и Кочура пока не буду вспоминать. Вместо этого несколько слов о профессиональных (то есть составленных литературоведами) литературных табелях о рангах. К сожалению, ни в один список сотни лучших текстов с точки зрения британцев, французов или норвежцев украинские произведения не вошли. И это прежде всего проблема переводческого канона, то есть отсутствия хороших переводов этих произведений на иностранные языки, по крайней мере, ядра национальной культуры, на что россияне и поляки за прошедшие 100–150 лет потратили сумасшедшие средства.

Понятно, что именно качество перевода и еще несколько сопутствующих факторов обусловили выбор профессора английского языка Сасекского университета Питера Боксола при подготовке нескольких изданий справочника "1001 книга, которую Вам следует прочитать, прежде чем умереть" (обобщенный список, содержащий несколько версий, можно посмотреть здесь ). Из действительно украинских текстов в этот всеохватывающий список попали "Собор" Олеся Гончара (1968) и "Бельмо" Михаила Осадчего (роман написан в 1968 году, опубликован на Западе 1971, а в 1972 году переведен на английский, немецкий, французский, испанский). Оба украинские романа предложены западной общественности на волне интереса к украинскому диссидентскому движению, они содержат мощную правозащитную компоненту. Очень грустно, но следует констатировать факт отсутствия в "золотой тысяче" других наших текстов, мощное предложение которых готовит время от времени Украинский ПЭН в фигуре списка 100 лучших произведений_.

Я так подробно на этом остановился потому, что, как легко догадаться, ни Гончар, ни Осадчий, в отличие от англоязычного культурного мира, широким украинским массам сейчас не импонируют. Зато в "народный ТОП-список" вошли 16 писателей и писательниц, тринадцать из которых упомянуты и в каноне Украинского ПЕН. Причем украинцы и украинки оказались литературоцентрической нацией не хуже своих соседей. Из первой дюжины названных пятеро снискали славу в сфере художественной литературы: Тарас Шевченко (номер первый!), Леся Украинка (третья), Иван Франко (седьмой), Григорий Сковорода (одиннадцатый) и Василий Стус (двенадцатый). Однако в сотню лучших по мнению посполитого движения наших сограждан и сограждан не вошли ни Богдан-Игорь Антоныч, ни Пантелеймон Кулиш, ни Николай Лукаш, ни Мирослав Маринович, ни Улас Самчук, ни Василий Стефаник. Да что там говорить, по мнению опрашиваемых не пришла даже фамилия Николая Леонтовича – пожалуй, самого знаменитого во всем мире украинца, автора "Щедрика", тех "Джингл Белз", которые раздаются накануне Рождества из всех электрических приборов, включая бритву. Зато на 23 месте фигурирует литературный персонаж Тарас Бульба, по мнению 15 респондентов хорошо воплощающий украинство.

Здесь следует сказать несколько слов о принципах и методологии опроса. Оно проводилось, надо полагать, по инициативе самих социологов, ведь заказчик не упомянут, так что второе место учителя Голобородька в роли президента Зеленского (29,8%) и сорок четвертое его советника Михаила Подоляка (5 голосов "за" из тысячи) следует списать на арифметическое произведение одиозных "единых новостей" и здравого смысла респондентов. Понятно, что в списке присутствуют топовые политики от Кравчука и Кучмы до Януковича (2 голоса "за"), спортсмены и звезды шоу-бизнеса, актеры и актрисы, фигуры культуры, исторические персонажи и т.д. Из них женщин всего одиннадцать, в первой половине списка четыре, а в первой двенадцатке вообще только одна Леся Украинка.

Я обращаю особое внимание на первую дюжину, поскольку показатели всех остальных ниже показателя погрешности в 3,1%, то есть данные крайне случайны и мало вероятны. Социологи опросили 1000 человек, прося их назвать трех лучших, причем вопрос был открытым, так что заключение респондентам не подсказывали. И они сказали то, о чем как раз вспомнили, то есть прозвучали фамилии, которые вращаются в медиальном пространстве, о которых люди слышали десятилетиями, учили в школах и вузах и т.д. Итак, последние 40 позиций, которые стали следствием ответа 1–2 человек, просто показывают очень широкий спектр потенциальных общественных любимцев.

И наконец – о чуть ли не основном факторе при анализе социологических данных. Речь идет о динамике, то есть изменениях в общественном сознании в течение определенного времени. Чем длиннее период наблюдений, тем ценнее цифры, потому что таким способом мы уменьшаем фактор случайности и искажения данных, подобно так хорошо выглядящему мему с британским газоном, поскольку его веками аккуратно подстригали. Так что, если сравнивать цифры 2012, 2015 и 2022 годов, то в пределах дюжины лидеров большинство сохраняют ранее полученный высокий рейтинг, утверждаемый ежедневно изображениями на банкнотах. "Новичками", которые в этот рейтинг раньше вообще не входили, есть президент Зеленский и генерал Залужный — здесь все понятно, они сейчас самые важные экзистенциальные фигуры. Определенная неожиданность – в состав группы "новичков" попал гениальный поэт-бунтарь Василий Стус, и это однозначно заслуга Вахтанга Кипиани, сделавшего его символом поколения. Зато два актера (с акцентом на "а", то есть речь идет о символических участниках общественных процессов) – Степан Бандера и Вячеслав Чорновил продемонстрировали за последние 10 лет стремительный, трехкратный рост узнаваемости и популярности, что свидетельствует об изменении медиальной парадигмы по отношению к ним. Доброго нам всем здоровья и долгих лет жизни, чтобы увидеть симпатичное нам изменение динамики этих процессов в предстоящие десятилетия в свободной и суверенной Украине.

Специально для Эспрессо

Об авторе: Андрей Павлишин – историк, переводчик, член Украинского ПЕНа, преподаватель Украинского католического университета

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