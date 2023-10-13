О чем нам говорит имя Елена: совместимость с мужскими именами, любовь и брак

Исторически так сложилось, что имя Елена ассоциируется с Еленой Троянской – женщиной, из-за которой произошла Троянская война. В Украине новорожденным девочкам родители часто дают это имя, известное на весь мир

Происхождение и значение имени Елена

Имя Елена произошло от имени греческого бога солнца Гелиоса. В переводе с греческого оно означает "солнечный свет". У греков существовало другое женское имя, связанное с Гелиосом, – Селена. Так в большинстве семьях того времени называли девочек из аристократических семей.

Елена в детстве

У маленькой Аленки очень позитивная: активная, добрая, жизнерадостная, доброжелательная, энергичная, любознательная. Елена стремится узнать все на свете. Это послушная девочка, уважающая своих родителей, чтит старших, очень ответственная и верная в дружбе.

Судьба и характер Елены

Елена – активная девушка с множеством амбиций и интересов. В ее окружении много друзей, она постоянно занимается саморазвитием и очень любит помогать другим. У нее много верных друзей. Ею часто увлекаются мужчины.

Леночки любят быть лидером, ведь они хорошо справляются с этой ролью. В работе Леночки всегда целеустремленные и амбициозные. Но есть один нюанс – эти девочки очень доверчивы. И этой чертой часто пользуются хитрые люди.

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Елена в любви и браке

Елена всегда в поисках идеала, ведь ее требования к мужчине слишком высоки. Елена любит комплименты. А вот материальный достаток мужчины для нее не важен. Для нее важнее иметь духовную связь. Однако она считает, что содержать семью должен реализованный в этом мире мужчина. Однако и сама Аленка умеет хорошо зарабатывать и продвигаться по карьерной лестнице вверх.

Совместимость имени Елена с мужскими

Елена имеет очень высокую совместимость в браке со следующими мужскими именами: Максим, Богдан, Андрей, Ярослав, Сергей, Филипп, Дмитрий, Константин, Валерий, Юрий, Денис, Руслан.

Низкая совместимость с владельцами таких имен: Егор, Станислав, Даниил, Святослав, Глеб, Александр, Анатолий, Степан.

Именины Елены

Елена отмечает свой день ангела в следующие дни: 28 января, 19 марта, 3 июня, 8 июня, 10 июня, 24 июля, 10 августа, 17 сентября, 12 ноября.