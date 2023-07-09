Прокопенко – один из лучших боевых лидеров, настоящий военный профессионал, умеющий создавать боеспособность, учиться и самосовершенствоваться. В 2021 году именно Прокопенко и "Азов" проводил для группы комбригов и комбатов ВСУ командно-штабные учения по организации боя в наступлении по уставам НАТО, которые были введены только в "Азове".

Поэтому опыт, интеллект и характер Прокопенко могут сыграть важную роль в войне, если он получит необходимые ресурсы.

Решение президента Турции Эрдогана об освобождении командиров "Азова" и продлении "зернового соглашения" - это выдающийся шаг в помощи Украине.

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Также стоит отметить, что около 2 тысяч защитников Мариуполя остаются в плену. И все они нуждаются в освобождении, все они страдают и гибнут в бесчеловечных условиях русских концлагерей.

Освобождение Прокопенко позволит быстро завершить следствие одного из ключевых вопросов — почему так стремительно был сдан за несколько дней юг Украины, кто ответственен за открытие всех проходов врагу на Чонгаре, кто ответственен за полную неготовность к обороне Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, кто должен отвечать, что Мариуполь был полностью не прикрыт с тыла, что привело к оцеплению на пятый день войны.

Именно из-за отсутствия своевременных решений 12-я бригада НГУ, в составе которой был "Азов", и 36-я бригада морской пехоты ВСУ, вместе с приданными подразделениями сразу после начала войны были фактически оставлены в "котле", и были обречены на героизм в совершенно невыгодных условиях боя.

Возвращение Дениса Прокопенко позволит, наконец, назвать всех ответственных за драму Мариуполя, потому что "Редис" - человек принципов и чести.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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