О чем интервью Залужного?
То, что Залужный пугает Запад страшной Россией, у которой безграничные ресурсы за Уралом и проводит аналогии со Второй мировой, правильно
Целевая аудитория этого интервью:
1. Первый уровень – иностранные правительства, эксперты и общественность, им доносили ключевой месседж: они не должны даже начинать думать, что война уже неизбежно идет к победе Украины и помогать можно вяло.
2. Второй уровень – российские аналитики, которые будут искать в его ответах наши планы.
Украинцы не целевая аудитория этого интервью. Не обижайтесь. То, что Залужный пугает Запад страшной Россией, у которой безграничные ресурсы за Уралом и проводит аналогии со Второй мировой, правильно.
Украинцы не целевая аудитория этого интервью. Не обижайтесь. То, что Залужный пугает Запад страшной Россией, у которой безграничные ресурсы за Уралом и проводит аналогии со Второй мировой, — правильно.
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Я выделяю в материале две ключевые темы и единственную главную задачу.
Тема №1 – Стратегический план России и то, что нам нужно, чтобы его разрушать.
Тема №2 – Стратегический план Украины и то, что нам нужно, чтобы его реализовать.
Обе темы объединяет одна – ответ: нам нужно оружие, чтобы победить. И его все еще недостаточно. У нас достаточно людей и воли, но нам нужно оружие.
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Со своей задачей Залужный справился. В этом интервью генерал очень подробно рассказал, что он знает о планах врага (и реальные, и гипотетические — попытку повторить наступление на Киев). И не рассказал вообще ничего о наших.
Единственный месседж этого интервью, который нужно воспринимать буквально, – дайте нам еще оружия . Господин генерал не давал вам команды паниковать. Он сказал только одно: если нам не дадут оружия, будут страдать гражданские и военные.
Единственный месседж этого интервью, который нужно воспринимать буквально, – дайте нам еще оружие. Господин генерал не давал вам команды паниковать. Он сказал только одно: если нам не дадут оружия, будут страдать гражданские и военные.
Да, враг деградирует, его армия, экономика идет к катастрофе. Но не время расслабляться. Предстоит еще много испытаний на фронте, в тылу, у дипломатов и политиков. Много крови. Много разрушений. Но мы готовы: к попыткам атаковать Киев, рискам со стороны Беларуси, рискам российской мобилизации. Мы готовы сейчас ко всему. Главное, чтобы нам давали оружие.
Вообще никаких скрытых смыслов там нет.
Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
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