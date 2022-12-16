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OPINION

О чем интервью Залужного?

Юрий Богданов
16 декабря, 2022 пятница
18:09
Мнение

То, что Залужный пугает Запад страшной Россией, у которой безграничные ресурсы за Уралом и проводит аналогии со Второй мировой, правильно

Целевая аудитория этого интервью:

1. Первый уровень – иностранные правительства, эксперты и общественность, им доносили ключевой месседж: они не должны даже начинать думать, что война уже неизбежно идет к победе Украины и помогать можно вяло.

2. Второй уровень – российские аналитики, которые будут искать в его ответах наши планы.

Украинцы не целевая аудитория этого интервью. Не обижайтесь. То, что Залужный пугает Запад страшной Россией, у которой безграничные ресурсы за Уралом и проводит аналогии со Второй мировой, правильно.

Украинцы не целевая аудитория этого интервью. Не обижайтесь. То, что Залужный пугает Запад страшной Россией, у которой безграничные ресурсы за Уралом и проводит аналогии со Второй мировой, — правильно.

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Я выделяю в материале две ключевые темы и единственную главную задачу.

Тема №1 – Стратегический план России и то, что нам нужно, чтобы его разрушать.

Тема №2 – Стратегический план Украины и то, что нам нужно, чтобы его реализовать.

Обе темы объединяет одна – ответ: нам нужно оружие, чтобы победить. И его все еще недостаточно. У нас достаточно людей и воли, но нам нужно оружие.

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Со своей задачей Залужный справился. В этом интервью генерал очень подробно рассказал, что он знает о планах врага (и реальные, и гипотетические — попытку повторить наступление на Киев). И не рассказал вообще ничего о наших.

Единственный месседж этого интервью, который нужно воспринимать буквально, – дайте нам еще оружия . Господин генерал не давал вам команды паниковать. Он сказал только одно: если нам не дадут оружия, будут страдать гражданские и военные.

Единственный месседж этого интервью, который нужно воспринимать буквально, – дайте нам еще оружие. Господин генерал не давал вам команды паниковать. Он сказал только одно: если нам не дадут оружия, будут страдать гражданские и военные.

Да, враг деградирует, его армия, экономика идет к катастрофе. Но не время расслабляться. Предстоит еще много испытаний на фронте, в тылу, у дипломатов и политиков. Много крови. Много разрушений. Но мы готовы: к попыткам атаковать Киев, рискам со стороны Беларуси, рискам российской мобилизации. Мы готовы сейчас ко всему. Главное, чтобы нам давали оружие.

Вообще никаких скрытых смыслов там нет.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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