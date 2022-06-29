О чем договорились Турция, Швеция и Финляндия перед вступлением скандинавских стран в НАТО
Турция, Финляндия и Швеция договорились о конкретных шагах, выполнение которых станет гарантией вступления скандинавских государств в Альянс.
Об этом говорится в тексте меморандума, который три страны подписали на полях саммита НАТО.
В частности, государства обязались установить механизм взаимодействия на всех уровнях власти, включая правоохранительные органы и разведывательные службы, что должно "укрепить сотрудничество по противодействию терроризму, организованной преступности и общим вызовам".
В рамках этой договоренности Финляндия и Швеция обязались бороться с терроризмом в соответствии с положениями документов и политики НАТО и пообещали усилить внутреннее законодательство.
Финляндия и Швеция согласились выполнить еще одно условие Турции — рассмотреть заявки Турции о депортации или экстрадиции, учитывая разведывательные данные, предоставленные Турцией. Ранее это вызвало проблемы из-за того, что скандинавские государства считали значительное количество таких заявок политически обусловленными.
Эти страны также обязались установить необходимые двусторонние правовые рамки, чтобы содействовать экстрадиции и сотрудничеству с Турцией — в соответствии с Европейской конвенцией об экстрадиции.
Финляндия и Швеция пообещали расследовать и предотвращать финансирование и вербовку членов Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической, а также других террористических организаций и их ответвлений.
Турция, Финляндия и Швеция обязались бороться с дезинформацией и предотвращать злоупотребление свободой слова в пользу террористических организаций.
Финляндия и Швеция обеспечат, чтобы их соответствующая национальная нормативная база по экспорту оружия позволяла "брать на себя новые обязательства перед союзниками и показывать их статус как членов НАТО".
Финляндия и Швеция обязались поддерживать наиболее полное участие Турции в и других не входящих в ЕС государств-членов НАТО к действующим инициативам совместной оборонной политики ЕС — в частности, участие Турции в проекте PESCO по военной мобильности.
- 28 июня в канцелярии президента Нииностио подтвердили согласие Турции на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
- Перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом сообщил парламентский корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.
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