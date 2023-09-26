О бюджете культуры на 2024 год

Закономерно, что во время войны 1,7 триллиона гривен пойдет на нужды обороны, и это в 250 раз больше, чем на культуру. Наша армия и вообще сфера безопасности и обороны – безусловный приоритет. Но более 48% расходов идут не на оборонные нужды, и финансирование культуры составляет лишь 1/240 от этой суммы, то есть культура продолжает финансироваться по остаточному принципу.

В то же время расходы, например, на ДБР растут в полтора раза - почти до 4 миллиардов, расходы на БЭБ растут втрое - почти до 2 миллиардов. Только на эти два, по сути, полицейских органа (а есть еще многие другие) правительство предлагает выделить столько же расходов, как на всю отрасль культуры. То есть бюджетная политика вне понятного приоритета обороны значительно больше способствует построению полицейского государства, чем государства культурного.

Отдельно хочу остановиться на нескольких направлениях бюджетного финансирования:

1. Информационная политика. В целом расходы на медиа в этом году превысят 4 миллиарда, но их структура и то, как государство использует эти средства, оставляют желать лучшего. Расходы на НСТУ возрастут на 350 млн (до 1,8 млрд), и это хорошо. Хотя это до сих пор только треть предусмотренного законом. Но статья, где речь идет о других расходах (в том числе телемарафоне и иновещании) – остается почти на таком же уровне – 1,5 млрд грн. Иновещание нам безусловно нужно, но не в формате канала Freedom, а нормальное, преимущественно англоязычное украинское иновещание, на которое есть колоссальный запрос в мире. А вот так называемый единый телемарафон давно себя исчерпал, не зря большинство украинцев его не смотрят и не воспринимают. Украина должна восстановить нормальное телевизионное вещание и прекратить попытки строить государственное телевидение, что несовместимо с нашим европейским выбором. Все средства, которые тратятся сейчас на разные агитки для марафона или канала "Рада", давно не являющегося парламентским телевидением, должны направлять на НСТУ и на качественное англоязычное иновещание.

2. Языковая политика. К сожалению, бюджет демонстрирует крайне безответственное отношение к государственной языковой политике. Несмотря на чрезвычайную важность украинского языка как фактора национальной безопасности и государственного единства, правительство до сих пор не разработало Государственную программу содействия овладению украинским языком. Из бюджета МКИП (как и из структуры министерства, кстати) следует, что государственная языковая политика и дальше будет отсутствовать как таковая. Даже внутри страны, не говоря уже об огромной проблеме с украинцами за рубежом, особенно с детьми, которые растут без украиноязычной среды. Уполномоченный по защите государственного языка получит мизерные 20 млн, и эта сумма снова не позволит назначить хотя бы по 1 представителю уполномоченного хотя бы в нескольких областях, чтобы эффективно реагировать на тысячи обращений украинцев к уполномоченному.

Несерьезно отношение правительства не только к украинскому языку, но и к языкам и культурам национальных меньшинств и коренных народов. На программу реализации прав и свобод национальных меньшинств и коренных народов Госслужба этнополитики получает жалкие 10 млн. И это опять тот случай, когда скупой платит дважды. За 10 млн гривен государство должно обеспечить поддержку крымскотатарского народа? Караимов и крымчаков, которые на грани полного исчезновения? Все национальные меньшинства Украины? Яркий пример непонимания этого вопроса для европейского будущего нашего государства.

3. Политика памяти. На программы Украинского института национальной памяти выделено мизерные 35 млн. Именно в такую сумму правительство оценило важность политики памяти во время войны и выполнения законодательства о деколонизации. В то время, когда Россия тратит колоссальные ресурсы для донесения миру искаженного образа нашего прошлого, которое служит оправданием ее агрессии.

4. Культурная дипломатия. Правительство предлагает в следующем году, как и в этом, просто игнорировать колоссальный интерес в мире к Украине и, по сути, не осуществлять активную культурную дипломатию. Потому что на Украинский институт, формирование позитивного имиджа Украины в мире и связи с украинцами за рубежом предусмотрено жалкие 80 млн грн, то есть 2 млн долларов. Мы любим рассказывать о хоре Леонтовича с его "Щедриком", который правительство УНР в чрезвычайно затруднительных финансовых условиях смогло за государственные средства отправить в мировое турне, и о том, насколько это турне было важным для открытия Украины в мире. Но сейчас, имея несравнимо большие возможности и огромный запрос на украинскую культуру – мы с невероятным упрямством игнорируем этот запрос. Эта упорная бездумная экономия на культурной дипломатии не просто неприемлема, а опасна.

5. Поддержка государственных культурных индустрий. То, что в проекте бюджета предусмотрен рост почти в 5 раз расходов на кино (до 589 млн) и на книжную отрасль (до 466 млн) – безусловно, является большим позитивом этого бюджета. И мы должны сделать все возможное, чтобы конвертировать это увеличение финансирования украинской книги и украинского кино в качественное изменение государственной политики. Минфин и государственная власть в целом должны рассматривать развитие культурных индустрий не как расходы, а как инвестицию – эффективную инвестицию в нашу культуру, безопасность и экономику. Поэтому очень важно, чтобы деньги на кино и книги были использованы для развития и роста этих культурных индустрий. В частности, чтобы наконец-то заработала государственная помощь на издание книг и программа поддержки книжных магазинов, которая даст огромный эффект при минимальных вложениях.

Мы должны в 2024 году показать, как правильные инструменты государственной политики стимулируют развитие книжного рынка. Чтобы на этой основе Украина наконец перешла к действенной политике стимулирования развития всех культурных индустрий, включая музыку и разнообразный контент, который люди потребляют в интернете. Действенная политика поддержки производства и потребления собственного культурного продукта – одна из ключевых черт, отличающая успешные государства от неуспешных, и все украинские политики и чиновники должны наконец это понять.

Источник

Об авторе . Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.