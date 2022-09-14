Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в замке Хиллсборо, когда король Карл III производил запись в книге посетителей официальной королевской резиденции в североирландском графстве Даун.

Сначала он написал неправильную дату, а потом пожаловался на ручку, которая протекла и запачкала ему руку.

"О Боже, ненавижу это. Я не могу терпеть эту проклятую штуку. Каждый чертов раз", - взбешенно высказался король Великобритании.

По информации The Guardian, Карл III также поставил в записи неверную дату.

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