"О Боже, ненавижу это", - король Карл III разозлился из-за перьевой ручки
Король Великобритании Карл III разозлился из-за перьевой ручки, из которой протекли чернила
Об этом сообщает The Guardian.
Инцидент произошел в замке Хиллсборо, когда король Карл III производил запись в книге посетителей официальной королевской резиденции в североирландском графстве Даун.
Сначала он написал неправильную дату, а потом пожаловался на ручку, которая протекла и запачкала ему руку.
"О Боже, ненавижу это. Я не могу терпеть эту проклятую штуку. Каждый чертов раз", - взбешенно высказался король Великобритании.
По информации The Guardian, Карл III также поставил в записи неверную дату.
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