"... О Боге забывают, а солдата судят"
Война еще не закончилась, а солдат уже отдают под суд
"Когда страна в опасности, они зовут Бога и солдата. Когда опасность проходит, о Боге забывают, а солдата судят". Это выражение часто приписывают чилийскому диктатору Августо Пиночету. Может быть, и так. Вопрос в том, что это правдивые слова.
Но у нас война еще не кончилась, а солдат уже судят.
Война еще не закончилась, а солдат уже судят
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Я верю, что придет время, когда спадет эта пена и уйдет в прошлое. Я понимаю, что герои дождутся наград и уважения, а негодяи будут наказаны. Я знаю, что у нас во власти и спецслужбах немало предателей и приспособленцев, но я знаю, что так будет не всегда.
Так и будет.
Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины
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