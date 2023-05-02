"Когда страна в опасности, они зовут Бога и солдата. Когда опасность проходит, о Боге забывают, а солдата судят". Это выражение часто приписывают чилийскому диктатору Августо Пиночету. Может быть, и так. Вопрос в том, что это правдивые слова.

Но у нас война еще не кончилась, а солдат уже судят.

Война еще не закончилась, а солдат уже судят

Читайте также: Когда выборы превращают в футбольный матч

Я верю, что придет время, когда спадет эта пена и уйдет в прошлое. Я понимаю, что герои дождутся наград и уважения, а негодяи будут наказаны. Я знаю, что у нас во власти и спецслужбах немало предателей и приспособленцев, но я знаю, что так будет не всегда.

Так и будет.

Источник

Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.